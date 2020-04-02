مجددًا.. نتنياهو إلى الحجر الصحي بعد إصابة ليتزمان وزوجته بكورونا

التشخيص الطبي أثبت اليوم إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بالفيروس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ سيُنقَل إلى الحجر الصحي بعد إصابة وزير الصحة في حكومته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا، وأنهما باتا في العزل الصحي.

ووفق "رويترز" ظهر الوزير، وحليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مرارًا إلى جانب نتانياهو للإدلاء بأحدث تطورات انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

لكن ليتزمان قلّص ظهوره في الأسابيع الأخيرة، وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلًا منه.

يذكر أن نتانياهو خضع للفحص بعد إصابة مستشارته بالفيروس؛ لكن نتائج فحصه سلبية.

وخضع نتنياهو، لعزل ذاتي حتى وقت متأخر أمس الأربعاء، ولم يتضح ما إذا عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة.