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وزراء الطاقة لمجموعة العشرين يعقدون يوم الجمعة القادم اجتماعاً استثنائياً افتراضياً

سعياً لاستقرار أسواق الطاقة

تعقد المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، اجتماعاً استثنائياً عن بعد، لوزراء الطاقة في المجموعة، وذلك يوم الجمعة القادم، 10 إبريل 2020، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي.

كما سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنبًا إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية؛ للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة كورونا على صحة الناس والاقتصاد العالمي.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org

فيروس كورونا الجديد قمة العشرين الاستثنائية قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزراء الطاقة لمجموعة العشرين يعقدون يوم الجمعة القادم اجتماعاً استثنائياً افتراضياً
سبق

تعقد المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، اجتماعاً استثنائياً عن بعد، لوزراء الطاقة في المجموعة، وذلك يوم الجمعة القادم، 10 إبريل 2020، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي.

كما سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنبًا إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية؛ للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة كورونا على صحة الناس والاقتصاد العالمي.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:46 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:22 PM

وزراء الطاقة لمجموعة العشرين يعقدون يوم الجمعة القادم اجتماعاً استثنائياً افتراضياً

سعياً لاستقرار أسواق الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، اجتماعاً استثنائياً عن بعد، لوزراء الطاقة في المجموعة، وذلك يوم الجمعة القادم، 10 إبريل 2020، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي.

كما سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنبًا إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية؛ للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة كورونا على صحة الناس والاقتصاد العالمي.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org

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