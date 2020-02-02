ما صحة وجود حالة "كورونا" داخل مستشفى فيفاء؟ "الصحة" تجيب

في وقت يتم فيه تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنافذ المملكة

أوضحت وزارة الصحة أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد داخل المملكة؛ نافيةً ما يتم تداوله عن تسجيل حالة إصابة بمرض "كورونا" بمستشفى فيفاء العام.

وردّت "الصحة" بالنفي عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، على تغريدة مواطن نشر فيها معلومات مغلوطة عن إصابة طفل بمرض "كورونا" داخل مستشفى فيفاء العام.

وأجابت "الصحة" على التغريدة: "‎‎بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".