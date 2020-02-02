النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما صحة وجود حالة "كورونا" داخل مستشفى فيفاء؟ "الصحة" تجيب

في وقت يتم فيه تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنافذ المملكة

أوضحت وزارة الصحة أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد داخل المملكة؛ نافيةً ما يتم تداوله عن تسجيل حالة إصابة بمرض "كورونا" بمستشفى فيفاء العام.

وردّت "الصحة" بالنفي عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، على تغريدة مواطن نشر فيها معلومات مغلوطة عن إصابة طفل بمرض "كورونا" داخل مستشفى فيفاء العام.

وأجابت "الصحة" على التغريدة: "‎‎بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد مستشفى فيفاء العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ما صحة وجود حالة "كورونا" داخل مستشفى فيفاء؟ "الصحة" تجيب
سبق

أوضحت وزارة الصحة أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد داخل المملكة؛ نافيةً ما يتم تداوله عن تسجيل حالة إصابة بمرض "كورونا" بمستشفى فيفاء العام.

وردّت "الصحة" بالنفي عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، على تغريدة مواطن نشر فيها معلومات مغلوطة عن إصابة طفل بمرض "كورونا" داخل مستشفى فيفاء العام.

وأجابت "الصحة" على التغريدة: "‎‎بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
06:21 PM

ما صحة وجود حالة "كورونا" داخل مستشفى فيفاء؟ "الصحة" تجيب

في وقت يتم فيه تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنافذ المملكة

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
2
8,082

أوضحت وزارة الصحة أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد داخل المملكة؛ نافيةً ما يتم تداوله عن تسجيل حالة إصابة بمرض "كورونا" بمستشفى فيفاء العام.

وردّت "الصحة" بالنفي عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، على تغريدة مواطن نشر فيها معلومات مغلوطة عن إصابة طفل بمرض "كورونا" داخل مستشفى فيفاء العام.

وأجابت "الصحة" على التغريدة: "‎‎بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,485
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,405

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة