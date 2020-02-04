النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي": مناقشة القرارات تحضيراً لاجتماع وزراء الخارجية القادم في النيجر

كلمة "العثيمين" تؤكد إحراز تقدم كبير في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة

انطلقت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، اليوم، أعمال اجتماع الدورة "43" للجنة الإسلامية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي ستستمر خلال الفترة 4-6 فبراير 2020.

ويأتي هذا الحدث في سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة "47" لمجلس وزراء الخارجية في المنظمة، والمقرر انعقادها في نيامي بجمهورية النيجر خلال الفترة 3-4 إبريل 2020.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة، جاءت كلمة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التي ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة السفير طارق علي بخيت، لتؤكد أهمية هذه الدورة التي تستعرض مختلف القرارات المقدمة إلى المؤتمر الوزاري القادم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أنه منذ انعقاد الدورة "46" لمجلس وزراء الخارجية في أبوظبي، تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص هذه اللجنة، ولاسيما من حيث صلتها بالقضايا التي تؤثر على التعاون في قطاعات مثل الشؤون الاقتصادية، والعلمية والتكنولوجية، والاجتماعية، والثقافية وشؤون الأسرة.

منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"التعاون الإسلامي": مناقشة القرارات تحضيراً لاجتماع وزراء الخارجية القادم في النيجر
سبق

انطلقت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، اليوم، أعمال اجتماع الدورة "43" للجنة الإسلامية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي ستستمر خلال الفترة 4-6 فبراير 2020.

ويأتي هذا الحدث في سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة "47" لمجلس وزراء الخارجية في المنظمة، والمقرر انعقادها في نيامي بجمهورية النيجر خلال الفترة 3-4 إبريل 2020.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة، جاءت كلمة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التي ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة السفير طارق علي بخيت، لتؤكد أهمية هذه الدورة التي تستعرض مختلف القرارات المقدمة إلى المؤتمر الوزاري القادم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أنه منذ انعقاد الدورة "46" لمجلس وزراء الخارجية في أبوظبي، تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص هذه اللجنة، ولاسيما من حيث صلتها بالقضايا التي تؤثر على التعاون في قطاعات مثل الشؤون الاقتصادية، والعلمية والتكنولوجية، والاجتماعية، والثقافية وشؤون الأسرة.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
04:11 PM

"التعاون الإسلامي": مناقشة القرارات تحضيراً لاجتماع وزراء الخارجية القادم في النيجر

كلمة "العثيمين" تؤكد إحراز تقدم كبير في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
51

انطلقت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، اليوم، أعمال اجتماع الدورة "43" للجنة الإسلامية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي ستستمر خلال الفترة 4-6 فبراير 2020.

ويأتي هذا الحدث في سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة "47" لمجلس وزراء الخارجية في المنظمة، والمقرر انعقادها في نيامي بجمهورية النيجر خلال الفترة 3-4 إبريل 2020.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة، جاءت كلمة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التي ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة السفير طارق علي بخيت، لتؤكد أهمية هذه الدورة التي تستعرض مختلف القرارات المقدمة إلى المؤتمر الوزاري القادم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أنه منذ انعقاد الدورة "46" لمجلس وزراء الخارجية في أبوظبي، تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص هذه اللجنة، ولاسيما من حيث صلتها بالقضايا التي تؤثر على التعاون في قطاعات مثل الشؤون الاقتصادية، والعلمية والتكنولوجية، والاجتماعية، والثقافية وشؤون الأسرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,734
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,873
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,452

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة