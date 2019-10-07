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شلالات زيتة وسباقات هجن .. مشاهد مبهرة عن "تنوّع نيوم الجغرافي"

وثّقها المصوّر "العطوي" في عامين ولخصها بدقيقتين وخصَّ بها "سبق"

رصد المصوّر أحمد أبو قويني العطوي؛ في فيديو خصَّ به "سبق"، مناظر لطبيعة منطقة نيوم.

وشملت المشاهد: مقنا وطيب اسم وسيول بجدة وشلالات الزيتة وشرما ووادي ضم، ومواقع سباقات الهجن والخيل على طريق شرما.

وذكر المصوّر العطوي؛ لـ "سبق"، أن هذه المشاهد تم تصويرها في أوقات وفصول مختلفة، وتمّ إخراجها على أن تكون في فيديو واحد لمدة دقيقتين؛ لمشاهدة التنوّع الجغرافي في المنطقة.

نيوم سباق الهجن سباق الخيل شرما

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شلالات زيتة وسباقات هجن .. مشاهد مبهرة عن "تنوّع نيوم الجغرافي"
سبق

رصد المصوّر أحمد أبو قويني العطوي؛ في فيديو خصَّ به "سبق"، مناظر لطبيعة منطقة نيوم.

وشملت المشاهد: مقنا وطيب اسم وسيول بجدة وشلالات الزيتة وشرما ووادي ضم، ومواقع سباقات الهجن والخيل على طريق شرما.

وذكر المصوّر العطوي؛ لـ "سبق"، أن هذه المشاهد تم تصويرها في أوقات وفصول مختلفة، وتمّ إخراجها على أن تكون في فيديو واحد لمدة دقيقتين؛ لمشاهدة التنوّع الجغرافي في المنطقة.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
10:00 AM

شلالات زيتة وسباقات هجن .. مشاهد مبهرة عن "تنوّع نيوم الجغرافي"

وثّقها المصوّر "العطوي" في عامين ولخصها بدقيقتين وخصَّ بها "سبق"

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بدر الجبل - تبوك
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رصد المصوّر أحمد أبو قويني العطوي؛ في فيديو خصَّ به "سبق"، مناظر لطبيعة منطقة نيوم.

وشملت المشاهد: مقنا وطيب اسم وسيول بجدة وشلالات الزيتة وشرما ووادي ضم، ومواقع سباقات الهجن والخيل على طريق شرما.

وذكر المصوّر العطوي؛ لـ "سبق"، أن هذه المشاهد تم تصويرها في أوقات وفصول مختلفة، وتمّ إخراجها على أن تكون في فيديو واحد لمدة دقيقتين؛ لمشاهدة التنوّع الجغرافي في المنطقة.

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