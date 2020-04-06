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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا:61 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2463‏

أعلنت "الصحة" صباح اليوم تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى2463 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة، وبلغ عدد المتعافين488 والوفيات 34.

وقالت وزارة الصحة : التحديث القادم سيكون عند الساعة ٤ مساءً.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا:61 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2463‏
سبق

أعلنت "الصحة" صباح اليوم تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى2463 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة، وبلغ عدد المتعافين488 والوفيات 34.

وقالت وزارة الصحة : التحديث القادم سيكون عند الساعة ٤ مساءً.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:03 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:08 AM

"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا:61 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2463‏

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
8,877

أعلنت "الصحة" صباح اليوم تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى2463 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة، وبلغ عدد المتعافين488 والوفيات 34.

وقالت وزارة الصحة : التحديث القادم سيكون عند الساعة ٤ مساءً.

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