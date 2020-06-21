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الإطاحة بتشكيل عصابي بالشرقية تورط بسرقة 51 سيارة تحت تهديد السلاح

مكون من مواطنيّن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية وتمت احالتهم للنيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنيّن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر) .

جاء ذلك بعد تورطهم بالسرقة من (51) سيارة، وارتكاب (11) قضيةٍ أُخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية تم ضبطها بحوزتهم ، بالإضافةِ إلى (9) قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى لنيابة العامة .

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الإطاحة بتشكيل عصابي بالشرقية تورط بسرقة 51 سيارة تحت تهديد السلاح
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنيّن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر) .

جاء ذلك بعد تورطهم بالسرقة من (51) سيارة، وارتكاب (11) قضيةٍ أُخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية تم ضبطها بحوزتهم ، بالإضافةِ إلى (9) قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى لنيابة العامة .

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
06:34 PM

الإطاحة بتشكيل عصابي بالشرقية تورط بسرقة 51 سيارة تحت تهديد السلاح

مكون من مواطنيّن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية وتمت احالتهم للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنيّن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر) .

جاء ذلك بعد تورطهم بالسرقة من (51) سيارة، وارتكاب (11) قضيةٍ أُخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية تم ضبطها بحوزتهم ، بالإضافةِ إلى (9) قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى لنيابة العامة .

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