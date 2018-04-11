بلدية تيماء تُنشئ موقعين على مداخل المحافظة لتعقيم الشاحنات وفحص حرارة ركابها

في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحدّ من انتشار كورونا

أنشأت بلدية محافظة تيماء، موقعين على مداخل المحافظة من طريق المدينة المنورة وطريق تبوك، بتركيب مظلة ورصف وتجهيز معدات؛ وذلك لرش وتعقيم وتطهير السيارات والشاحنات قبل دخولها للمحافظة، وذلك على مدار الـ24 ساعة، مع فحص قياس حرارة للمتواجدين داخل المركبات، وتعدّ هذه المبادرة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها بلدية المحافظة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي، لـ"سبق"؛ أنه "تم تخصيص آليات رش التي تتناسب مع عمليات التعقيم والتطهير للسيارات والشاحنات القادمة لتيماء"، مبيناً أن هذه المبادرة بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة.

ولفت "البلوي" أن البلدية سخّرت كافة الإمكانات للقيام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "فيروس كورونا المستجدّ من خلال تطهير كافة المواقع والأسواق، من أجل سلامة وحماية مرتاديها وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتكثيف أعمال النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة، وأن إدارته تقوم بمتابعة المحالّ المستثناة لتعقيم عربات التسوق.

يذكر أن محافظة تيماء هي إحدى أربع محافظات بمنطقة تبوك، لم تسجل أي حالة كورونا حتى اليوم، فيما سجلت محافظة ضباء والوجه حالة واحدة فقط، بينما سجلت مدينة تبوك نفسها حتى آخر إعلان اليوم؛ 80 حالة، وسجلت 4 حالات تعافٍ.