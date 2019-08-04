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الفريق السعودي يُتوج بالمركز الأول في المخيم الكشفي الخليجي

من بين 6 دول مشاركة وبتنظيم من سلطنة عُمان

حقق الوفد السعودي المشارك في المخيم الكشفي الخليجي في سلطنة عمان، ممثلاً في الفريق الكشفي بديوانية آل حسين، المركز الأول والتميز على مستوى المخيم، من بين ست دول، باستضافة مميزة من سلطنة عمان.

وشارك في المخيم، إلى جانب السعودية، الكويت والإمارات وقطر والأردن والجمهورية اليمنية على مدى أسبوع، فيما رفع رئيس الوفد المشارك، القائد فهد المالكي، الشكر والتقدير لسلطنة عمان الشقيقة، ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المميز.

وأضاف: "هذا الإنجاز يُضاف للإنجازات المتلاحقة للكشافة السعودية، وللوطن في المقام الأول، في ظل الدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لشباب الوطن في جميع المجالات".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الفريق السعودي يُتوج بالمركز الأول في المخيم الكشفي الخليجي
سبق

حقق الوفد السعودي المشارك في المخيم الكشفي الخليجي في سلطنة عمان، ممثلاً في الفريق الكشفي بديوانية آل حسين، المركز الأول والتميز على مستوى المخيم، من بين ست دول، باستضافة مميزة من سلطنة عمان.

وشارك في المخيم، إلى جانب السعودية، الكويت والإمارات وقطر والأردن والجمهورية اليمنية على مدى أسبوع، فيما رفع رئيس الوفد المشارك، القائد فهد المالكي، الشكر والتقدير لسلطنة عمان الشقيقة، ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المميز.

وأضاف: "هذا الإنجاز يُضاف للإنجازات المتلاحقة للكشافة السعودية، وللوطن في المقام الأول، في ظل الدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لشباب الوطن في جميع المجالات".

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
07:17 PM

الفريق السعودي يُتوج بالمركز الأول في المخيم الكشفي الخليجي

من بين 6 دول مشاركة وبتنظيم من سلطنة عُمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق الوفد السعودي المشارك في المخيم الكشفي الخليجي في سلطنة عمان، ممثلاً في الفريق الكشفي بديوانية آل حسين، المركز الأول والتميز على مستوى المخيم، من بين ست دول، باستضافة مميزة من سلطنة عمان.

وشارك في المخيم، إلى جانب السعودية، الكويت والإمارات وقطر والأردن والجمهورية اليمنية على مدى أسبوع، فيما رفع رئيس الوفد المشارك، القائد فهد المالكي، الشكر والتقدير لسلطنة عمان الشقيقة، ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المميز.

وأضاف: "هذا الإنجاز يُضاف للإنجازات المتلاحقة للكشافة السعودية، وللوطن في المقام الأول، في ظل الدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لشباب الوطن في جميع المجالات".

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