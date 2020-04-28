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أولمبياد طوكيو "سيلغى نهائيًّا" في هذه الحالة

مؤجلة بالفعل من 2020 إلى صيف 2021

في إعلان جديد يثير انزعاج الكثيرين، أعلن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون ثمة مفر من إلغاء الأولمبياد، المؤجل بالفعل من 2020 إلى صيف 2021؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في حال عدم السيطرة على الجائحة العام المقبل.

وفي مقابلة مع يومية "نيكان سبورتس"، قال يوشيرو موري: إنه لا يمكن تأجيل الألعاب الأولمبية أبعد من 2021 إذا لم ينتهِ الوباء، "في هذه الحالة سيُلغى"؛ مشيرًا إلى استحالة إرجائه مرة جديدة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى يوليو 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.

لكن مع تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع خبراء الحاجة لوقت طويل قبل إنتاج لقاح لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات بشأن إمكانية الحاجة للمزيد من التأجيل.

وردًّا على سؤال حول إمكانية استضافة طوكيو للأولمبياد إذا تأجلت حتى 2022، قال "موري" في مقابلة مع الصحيفة: "لا، في هذه الحالة سيتم إلغاء الأولمبياد".

فيروس كورونا الجديد أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أولمبياد طوكيو "سيلغى نهائيًّا" في هذه الحالة
سبق

في إعلان جديد يثير انزعاج الكثيرين، أعلن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون ثمة مفر من إلغاء الأولمبياد، المؤجل بالفعل من 2020 إلى صيف 2021؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في حال عدم السيطرة على الجائحة العام المقبل.

وفي مقابلة مع يومية "نيكان سبورتس"، قال يوشيرو موري: إنه لا يمكن تأجيل الألعاب الأولمبية أبعد من 2021 إذا لم ينتهِ الوباء، "في هذه الحالة سيُلغى"؛ مشيرًا إلى استحالة إرجائه مرة جديدة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى يوليو 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.

لكن مع تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع خبراء الحاجة لوقت طويل قبل إنتاج لقاح لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات بشأن إمكانية الحاجة للمزيد من التأجيل.

وردًّا على سؤال حول إمكانية استضافة طوكيو للأولمبياد إذا تأجلت حتى 2022، قال "موري" في مقابلة مع الصحيفة: "لا، في هذه الحالة سيتم إلغاء الأولمبياد".

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:03 AM

أولمبياد طوكيو "سيلغى نهائيًّا" في هذه الحالة

مؤجلة بالفعل من 2020 إلى صيف 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إعلان جديد يثير انزعاج الكثيرين، أعلن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون ثمة مفر من إلغاء الأولمبياد، المؤجل بالفعل من 2020 إلى صيف 2021؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في حال عدم السيطرة على الجائحة العام المقبل.

وفي مقابلة مع يومية "نيكان سبورتس"، قال يوشيرو موري: إنه لا يمكن تأجيل الألعاب الأولمبية أبعد من 2021 إذا لم ينتهِ الوباء، "في هذه الحالة سيُلغى"؛ مشيرًا إلى استحالة إرجائه مرة جديدة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى يوليو 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.

لكن مع تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع خبراء الحاجة لوقت طويل قبل إنتاج لقاح لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات بشأن إمكانية الحاجة للمزيد من التأجيل.

وردًّا على سؤال حول إمكانية استضافة طوكيو للأولمبياد إذا تأجلت حتى 2022، قال "موري" في مقابلة مع الصحيفة: "لا، في هذه الحالة سيتم إلغاء الأولمبياد".

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