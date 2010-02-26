"بلدية السليمي" تنهي خطر أسلاك "الثمامية"

في استجابة سريعة لما نشرته "سبق"

غطَّت بلدية محافظة السليمي 180" كلم جنوب حائل"، ممثلة بقسم الكهرباء بالبلدية، أعمدة الإنارة المكشوفة؛ في استجابة لما نشرته "سبق" تحت عنوان " أعمدة كهربائية مكشوفة بالشوارع تهدد أطفال الثمامية بحائل".

وكان أهالي قرية الثمامية "240 كلم جنوب حائل"، قد تذمروا من وجود أعمدة إنارة مكشوفة تخرج منها أسلاك كهربائية، مُطالبين عبر "سبق" الجهة المسؤولة بسرعة معالجة هذا الخطر.

أهالي الثمامية، تقدموا بالشكر لـ"سبق" ولبلدية السليمي ممثلة بمدير قسم الكهرباء إبراهيم السويدي، الذي تابع ميدانياً إصلاح المشكلة بتوجيه من رئيس بلدية محافظة السليمي، المهندس غدير الشمري، كما قدموا شكرهم وتقديرهم لبرنامج "الراصد" الذي يقدمه الإعلامي والأكاديمي عبد الله الغنمي، وتبثه قناة الإخبارية السعودية بعدما ناقش الاثنين الماضي المشكلة.