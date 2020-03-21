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"السديس" يوجِّه برفع السجاد من الحرمين الشريفين لمنع انتشار "كورونا المستجد"

من أجل سلامة قاصديه.. ولمزيد من الوقاية والاحتراز

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السجاد من الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك إثر مراجعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة، والتأكد من تطبيقها كما هو مخطَّط له مع الجهات المعنية؛ إذ وجَّه برفع جميع السجاد من المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.

فيروس كورونا الجديد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يوجِّه برفع السجاد من الحرمين الشريفين لمنع انتشار "كورونا المستجد"
سبق

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السجاد من الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك إثر مراجعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة، والتأكد من تطبيقها كما هو مخطَّط له مع الجهات المعنية؛ إذ وجَّه برفع جميع السجاد من المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
11:58 PM

"السديس" يوجِّه برفع السجاد من الحرمين الشريفين لمنع انتشار "كورونا المستجد"

من أجل سلامة قاصديه.. ولمزيد من الوقاية والاحتراز

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
8
15,086

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السجاد من الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك إثر مراجعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة، والتأكد من تطبيقها كما هو مخطَّط له مع الجهات المعنية؛ إذ وجَّه برفع جميع السجاد من المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.

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