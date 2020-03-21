جاء ذلك إثر مراجعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة، والتأكد من تطبيقها كما هو مخطَّط له مع الجهات المعنية؛ إذ وجَّه برفع جميع السجاد من المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السجاد من الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

"السديس" يوجِّه برفع السجاد من الحرمين الشريفين لمنع انتشار "كورونا المستجد" هادي العصيمي سبق 2020-03-21 رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السجاد من الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي. جاء ذلك إثر مراجعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة، والتأكد من تطبيقها كما هو مخطَّط له مع الجهات المعنية؛ إذ وجَّه برفع جميع السجاد من المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 11:58 PM

"السديس" يوجِّه برفع السجاد من الحرمين الشريفين لمنع انتشار "كورونا المستجد" من أجل سلامة قاصديه.. ولمزيد من الوقاية والاحتراز





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رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السجاد من الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك إثر مراجعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة، والتأكد من تطبيقها كما هو مخطَّط له مع الجهات المعنية؛ إذ وجَّه برفع جميع السجاد من المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.