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الإعصار "فانفون" يودي بحياة خمسة أشخاص في الفلبين

صاحَبته رياح مدمرة وأمطار غزيرة اضطر الآلاف للتوجه لمراكز الإيواء

تَسبب الإعصار "فانفون" في وفاة خمسة أشخاص في الفلبين؛ بينما فُقِد خمسة آخرون في جزيرة فيزاياس بوسط البلاد.

واجتاح "فانفون" الأقاليم الواقعة بوسط الفلبين؛ حيث صاحَبَته رياح مدمرة وأمطار غزيرة؛ مما اضطر الآلاف للتوجه إلى مراكز الإيواء.

وقال مكتب الأرصاد: إن الإعصار وصل شرق ووسط الفلبين وقوته لم تتراجع.

واضطر أكثر من 4000 شخص للفرار من منازلهم في خمسة أقاليم بشرق الفلبين؛ في حين تقطعت السبل بأكثر من 23700 شخص في الموانئ عقب تعليق خدمات السفن.

وجرى إلغاء ما لا يقل عن 83 رحلة محلية بسبب الطقس السيئ؛ في حين انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق المتضررة.

يُذكر أن "فانفون" هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري؛ بحسب مكتب الأرصاد الذي أشار إلى أن من المتوقع أن يترك الإعصار الفلبين يوم السبت.

إعصار فانون إعصار الفلبين

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الإعصار "فانفون" يودي بحياة خمسة أشخاص في الفلبين
سبق

تَسبب الإعصار "فانفون" في وفاة خمسة أشخاص في الفلبين؛ بينما فُقِد خمسة آخرون في جزيرة فيزاياس بوسط البلاد.

واجتاح "فانفون" الأقاليم الواقعة بوسط الفلبين؛ حيث صاحَبَته رياح مدمرة وأمطار غزيرة؛ مما اضطر الآلاف للتوجه إلى مراكز الإيواء.

وقال مكتب الأرصاد: إن الإعصار وصل شرق ووسط الفلبين وقوته لم تتراجع.

واضطر أكثر من 4000 شخص للفرار من منازلهم في خمسة أقاليم بشرق الفلبين؛ في حين تقطعت السبل بأكثر من 23700 شخص في الموانئ عقب تعليق خدمات السفن.

وجرى إلغاء ما لا يقل عن 83 رحلة محلية بسبب الطقس السيئ؛ في حين انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق المتضررة.

يُذكر أن "فانفون" هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري؛ بحسب مكتب الأرصاد الذي أشار إلى أن من المتوقع أن يترك الإعصار الفلبين يوم السبت.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
08:41 AM

الإعصار "فانفون" يودي بحياة خمسة أشخاص في الفلبين

صاحَبته رياح مدمرة وأمطار غزيرة اضطر الآلاف للتوجه لمراكز الإيواء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
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تَسبب الإعصار "فانفون" في وفاة خمسة أشخاص في الفلبين؛ بينما فُقِد خمسة آخرون في جزيرة فيزاياس بوسط البلاد.

واجتاح "فانفون" الأقاليم الواقعة بوسط الفلبين؛ حيث صاحَبَته رياح مدمرة وأمطار غزيرة؛ مما اضطر الآلاف للتوجه إلى مراكز الإيواء.

وقال مكتب الأرصاد: إن الإعصار وصل شرق ووسط الفلبين وقوته لم تتراجع.

واضطر أكثر من 4000 شخص للفرار من منازلهم في خمسة أقاليم بشرق الفلبين؛ في حين تقطعت السبل بأكثر من 23700 شخص في الموانئ عقب تعليق خدمات السفن.

وجرى إلغاء ما لا يقل عن 83 رحلة محلية بسبب الطقس السيئ؛ في حين انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق المتضررة.

يُذكر أن "فانفون" هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري؛ بحسب مكتب الأرصاد الذي أشار إلى أن من المتوقع أن يترك الإعصار الفلبين يوم السبت.

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