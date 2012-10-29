افتتاح معرض "أكتوبر الوردي" للفن التشكيلي بتبوك

و28 فنانة يدعمن مرضى سرطان الثدي

افتتح رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك، أحمد الحارثي، مساء اليوم الخميس، معرض "أكتوبر الوردي" للفن التشكيلي.

جاء ذلك، بحضور مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك، ماجد العنزي.

ويشارك بالمعرض أكثر من 28 فنانة تشكيلية، للتعبير عن دعمهن لمرضى سرطان الثدي والتوعية بمخاطره.

وتضمن المعرض الذي أقيم بقاعة فندق سويس إن بتبوك، على أعمال معاصرة متنوعة في المجال البصري، وفنون الرسم التكعيبي والتجريدي والواقعي

وأبدى الجميع إعجابهم بما شاهدوه من أعمال فنية تبرز الدور المميز للفنون التشكيلية في الحياة اليومية وما تقدمه من رسائل ثقافية واجتماعية هادفة، مقدمين شكرهم للجنة المنظمة والفنانات المشاركات بالمعرض.