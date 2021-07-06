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بمناسبة تتويج منتخب الشباب بكأس العرب.. "المسحل" يرفع التهاني للقيادة

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة تتويج المنتخب السعودي للشباب ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً.

ووجه رئيس الاتحاد السعودي جزيل الشكر للقيادة على الدعم اللامحدود والاهتمام بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات للرياضة السعودية في السنوات الأخيرة.

كما هنأ المسحل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على تتويج "الأخضر" الشاب، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه المنتخب من قبل وزير الرياضة، واهتمامه الدائم بمتابعة المنتخب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه وهو ما تكلل بالتتويج باللقب العربي.

وأثنى رئيس الاتحاد على ما قدمه شباب "الأخضر" والأجهزة الفنية والإدارية طوال مشوارهم في البطولة حيث أظهروا جدية والتزاماً في كل مبارياتهم التي قدموا خلالها مستويات لفتت الأنظار وأشاد بها الجميع، ليقدموا أنفسهم كمستقبل للكرة السعودية في السنوات القادمة.

ياسر المسحل الاتحاد السعودي لكرة القدم المنتخب السعودي كأس العرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمناسبة تتويج منتخب الشباب بكأس العرب.. "المسحل" يرفع التهاني للقيادة
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة تتويج المنتخب السعودي للشباب ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً.

ووجه رئيس الاتحاد السعودي جزيل الشكر للقيادة على الدعم اللامحدود والاهتمام بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات للرياضة السعودية في السنوات الأخيرة.

كما هنأ المسحل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على تتويج "الأخضر" الشاب، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه المنتخب من قبل وزير الرياضة، واهتمامه الدائم بمتابعة المنتخب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه وهو ما تكلل بالتتويج باللقب العربي.

وأثنى رئيس الاتحاد على ما قدمه شباب "الأخضر" والأجهزة الفنية والإدارية طوال مشوارهم في البطولة حيث أظهروا جدية والتزاماً في كل مبارياتهم التي قدموا خلالها مستويات لفتت الأنظار وأشاد بها الجميع، ليقدموا أنفسهم كمستقبل للكرة السعودية في السنوات القادمة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
09:24 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:32 PM

بمناسبة تتويج منتخب الشباب بكأس العرب.. "المسحل" يرفع التهاني للقيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة تتويج المنتخب السعودي للشباب ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً.

ووجه رئيس الاتحاد السعودي جزيل الشكر للقيادة على الدعم اللامحدود والاهتمام بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات للرياضة السعودية في السنوات الأخيرة.

كما هنأ المسحل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على تتويج "الأخضر" الشاب، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه المنتخب من قبل وزير الرياضة، واهتمامه الدائم بمتابعة المنتخب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه وهو ما تكلل بالتتويج باللقب العربي.

وأثنى رئيس الاتحاد على ما قدمه شباب "الأخضر" والأجهزة الفنية والإدارية طوال مشوارهم في البطولة حيث أظهروا جدية والتزاماً في كل مبارياتهم التي قدموا خلالها مستويات لفتت الأنظار وأشاد بها الجميع، ليقدموا أنفسهم كمستقبل للكرة السعودية في السنوات القادمة.

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