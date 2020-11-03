"هيئة ميسان": تفعّل حملة "الصلاة نور" بحضور المحافظ

في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ميسان برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانياً و توعوياً، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتٍ سابق، من خلال تدشين الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتهدف الحملة إلى الحضور الميداني والحث على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر عدد من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة .

وقد اطلع محافظ ميسان، محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة محافظة ميسان الشيخ راشد بن شرف الشريف للمحافظة.

من جانبه، استعرض مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري . الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه المجتمع وتوعويتهم بمثل هذه المبادرات والحملات، التي تحظى بمتابعة ودعم "السند"، والمحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.