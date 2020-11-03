النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة ميسان": تفعّل حملة "الصلاة نور" بحضور المحافظ

في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ميسان برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانياً و توعوياً، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتٍ سابق، من خلال تدشين الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتهدف الحملة إلى الحضور الميداني والحث على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر عدد من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة .

وقد اطلع محافظ ميسان، محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة محافظة ميسان الشيخ راشد بن شرف الشريف للمحافظة.

من جانبه، استعرض مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري . الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه المجتمع وتوعويتهم بمثل هذه المبادرات والحملات، التي تحظى بمتابعة ودعم "السند"، والمحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هيئة ميسان": تفعّل حملة "الصلاة نور" بحضور المحافظ
سبق

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ميسان برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانياً و توعوياً، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتٍ سابق، من خلال تدشين الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتهدف الحملة إلى الحضور الميداني والحث على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر عدد من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة .

وقد اطلع محافظ ميسان، محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة محافظة ميسان الشيخ راشد بن شرف الشريف للمحافظة.

من جانبه، استعرض مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري . الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه المجتمع وتوعويتهم بمثل هذه المبادرات والحملات، التي تحظى بمتابعة ودعم "السند"، والمحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
05:37 PM

"هيئة ميسان": تفعّل حملة "الصلاة نور" بحضور المحافظ

في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
80

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ميسان برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانياً و توعوياً، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتٍ سابق، من خلال تدشين الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتهدف الحملة إلى الحضور الميداني والحث على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر عدد من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة .

وقد اطلع محافظ ميسان، محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة محافظة ميسان الشيخ راشد بن شرف الشريف للمحافظة.

من جانبه، استعرض مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري . الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه المجتمع وتوعويتهم بمثل هذه المبادرات والحملات، التي تحظى بمتابعة ودعم "السند"، والمحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,487
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,851
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,966

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة