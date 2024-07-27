النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. الشؤون الإسلامية تؤمن مساجد المشاعر المقدسة ومسجد الحل بمولدات احتياطية

ضمن مشروعاتها التطويرية لموسم الحج وتجاوزت قيمتها الإجمالية مليوني ريال

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومسجد الحل بمكة المكرمة، ضمن المشروعات التطويرية، والتي تهدف إلى توفير تيار بديل يعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي –لا سمح الله- بتكلفة إجمالية بلغت (2,311,125) ريالاً.

وتم تركيب تسعة مولدات في بعض مقرات الوزارة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام، ومقر الوزارة بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد حجاج البر بمشعر منى، ومسجد السيدة عائشة بالتنعيم، ومسجد الحل بجعرانة.

ويأتي ذلك المشروع ضمن المشروعات التطويرية التي اعتمدها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الحالي 1440هـ، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، اتساقًا مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائمًا لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومختلف المرافق التابعة لها، وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. الشؤون الإسلامية تؤمن مساجد المشاعر المقدسة ومسجد الحل بمولدات احتياطية
سبق

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومسجد الحل بمكة المكرمة، ضمن المشروعات التطويرية، والتي تهدف إلى توفير تيار بديل يعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي –لا سمح الله- بتكلفة إجمالية بلغت (2,311,125) ريالاً.

وتم تركيب تسعة مولدات في بعض مقرات الوزارة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام، ومقر الوزارة بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد حجاج البر بمشعر منى، ومسجد السيدة عائشة بالتنعيم، ومسجد الحل بجعرانة.

ويأتي ذلك المشروع ضمن المشروعات التطويرية التي اعتمدها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الحالي 1440هـ، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، اتساقًا مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائمًا لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومختلف المرافق التابعة لها، وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
01:19 AM

شاهد .. الشؤون الإسلامية تؤمن مساجد المشاعر المقدسة ومسجد الحل بمولدات احتياطية

ضمن مشروعاتها التطويرية لموسم الحج وتجاوزت قيمتها الإجمالية مليوني ريال

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
6,993

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومسجد الحل بمكة المكرمة، ضمن المشروعات التطويرية، والتي تهدف إلى توفير تيار بديل يعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي –لا سمح الله- بتكلفة إجمالية بلغت (2,311,125) ريالاً.

وتم تركيب تسعة مولدات في بعض مقرات الوزارة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام، ومقر الوزارة بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد حجاج البر بمشعر منى، ومسجد السيدة عائشة بالتنعيم، ومسجد الحل بجعرانة.

ويأتي ذلك المشروع ضمن المشروعات التطويرية التي اعتمدها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الحالي 1440هـ، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، اتساقًا مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائمًا لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومختلف المرافق التابعة لها، وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,317
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,230
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,170

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة