توالي وصول القادة العرب والمسلمين إلى جدة اليوم

للمشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة

وصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى جدة، اليوم، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية "14" لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

كما وصل الأمير مولاي رشيد شقيق الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، إلى جدة اليوم، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية "14" لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب رئيس بعثة الشرف عبدالله بن سعد الغريري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وقد وصل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية "14" لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، أمين محافظة جدة صالح التركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

كما وصل شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية "14" لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان رئيس بعثة الشرف عيد بن محمد الثقفي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وفي وقت سابق، اليوم، وصل إلى جدة كل من الرئيس السنغالي، والوزير الأول بالجزائر.