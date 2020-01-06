"العريفي" يتوِّج "لواء التدخل السريع" بكأس بطولة الغربية لشهداء الواجب

نوَّه بدعم وزير الحرس للرياضة وأشاد بمستوى البطولة وقدَّم التهنئة للفائزين

رعى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، مساء أمس الحفل الختامي لبطولة القطاع الغربي المؤهلة لبطولة شهداء الواجب الرابعة.

وانتهت المباراة النهائية للبطولة التي جمعت فريقَي كرة القدم "لواء التدخل السريع الخاص الثاني" بفريق "لواء الأمن الخاص" بفوز فريق لواء التدخل السريع، وذلك بمقر نادي الشؤون الرياضية بالحرس الوطني بأم السلم.

وأشاد اللواء "العريفي" خلال رعايته بالمستوى المشرف والمتميز للبطولة في هذه الدورة، مشيرًا إلى أن تحقيق النجاح جاء نتيجة لتعاون وتضافر الجهود كافة، ومعتبرًا الرياضية جزءًا لا يتجزأ من برنامج العسكريين بالحرس الوطني.

وأكد أن بطولة شهداء الواجب تحظى باهتمام ودعم كبيرَيْن من وزير الحرس الوطني بتوجيهاته لدعم الرياضة للمنسوبين، وبمتابعة من وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وما تحقق من إنجازات وبطولات رياضية هو ثمرة هذا الدعم.

وحث "العريفي" المشاركين في البطولة على مواصلة العطاء، والمحافظة على اللياقة البدنية باعتبارها مطلبًا أساسيًّا لحياة الجندي.

وفي نهاية الحفل كرم اللواء ركن صالح العريفي الفرق الفائزة، والحكام والمدربين والإداريين المشاركين بالبطولة، وتسلم كأس البطولة قائد لواء التدخل السريع الخاص الثاني، العميد ركن محمد بن عائض العتيبي.

بعد ذلك التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وشارك في البطولة عدد من الفرق من مختلف وحدات وإدارات الحرس الوطني بالقطاع الغربي، تنافست في العديد من الألعاب الرياضية المختلفة.