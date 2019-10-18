5 × 1.. مؤتمر استباقي يكشف تفاصيل أكبر تجمع لجراحة التجميل بالمملكة

ينعقد في ديسمبر المقبل بحضور 23 دولة ويشمل "جائزة لأفضل بحث علمي"

كشف أشهر أطباء التجميل، عن تفاصيل المؤتمر السعودي العالمي لجراحة التجميل، الذي سيقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 6- 9 ديسمبر 2019 بفندق "كراون بلازا"؛ مُبدين تفاؤلهم أثناء المؤتمر الصحفي بتوطين مهنة "التجميل"؛ خصوصًا بعد السماح بالسياحة الأجنبية في المملكة.

وشهد المؤتمر الصحفي الاستباقي لأكبر تجمع لجراحي التجميل في الشرق الأوسط، حضورًا إعلاميًّا كثيفًا، تحدثوا فيه مع رموز جراحة التجميل بالمملكة وأماطوا اللثام عن أبرز التحديات والطموحات في جراحة التجميل، وكشْف المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع؛ حيث يُعد المؤتمر السعودي الثاني لجراحة التجميل، من تنظيم جمعية الرعاية الجراحية التجميلية "جراحة"، ومن المنتظر تقديم 120 محاضرة وورشة عمل.

وقد انطلق المؤتمر الصحفي الذي أداره الإعلامي جيلاني الشمراني، بكلمة ترحيبية من رئيس اللجنة المنظمة الدكتور جمال جمعة، تَطَرّق من خلالها للإنجازات التي تَحَقّقت في المؤتمر في نسخته الأولى العام الماضي، وقدّم نبذة عن المؤتمر الثاني، بعد أن لاقى المؤتمر الأول في أبريل الماضي نجاحًا كبيرًا في المملكة، وسعيه لتطوير المجال الطبي في هذا الشق الجراحي؛ وهو جراحة التجميل والترميم والتحسين، وكذلك قطاع التمريض وعلاقته الوثيقة بالمنظومة الجراحية والعلاجية.

ويُعتبر المؤتمر بمثابة نقطة الْتقاء للأطباء والممرضين السعوديين والخليجيين ومنطقة الشرق الأوسط؛ لمتابعة كل ما هو جديد سواء في الأبحاث العلمية أو الأجهزة الطبية أو حتى الأدوية في هذا المجال، وأن ما يميز مؤتمر هذا العام؛ أنه يضم خمس مؤتمرات في نفس الوقت (المؤتمر السعودي لجراحة التجميل والترميم، مؤتمر التمريض العالمي بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الملك سعود، مؤتمر جراحة الوجه والفكين وشق الشفة بالتعاون مع جمعية تشوهات الوجه وشق الشفة بجامعة الملك سعود والحرس الوطني، مؤتمر الرياض لجراحات وترميمات الثدي بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، ويوم البحث العلمي للأطباء المقيمين).

ويُتوقع أن يكون "المؤتمر السعودي العالمي لجراحة التجميل" من المؤتمرات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يضم العديد من الأساتذة العالميين من الشرق واليابان إلى كندا وأمريكا وأوروبا والبرازيل، مع مشاركة العديد من الأساتذة السعوديين؛ سواء من الجامعات أو من الاستشاريين المميزين والأخصائيين والأطباء الجدد، وأيضًا الأطباء السعوديين المقيمين.

ومما يميز هذا المؤتمر، أنه يبث الجديد في عالم الطب بشكل سريع ومباشر عن طريق الالتقاء والحضور والمناقشة الحية والفعاليات والورش التي تكون مصاحبة للمؤتمر، وكذلك آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا والمصنعين والعلماء في هذا المجال؛ آملين أن يحقق المؤتمر مبتغاه في الريادة الطبية للملكة العربية السعودية.

ويهدف المؤتمر لأن يكون همزة وصل بين جميع أطراف المنظومة الجراحية التجميلية وعلى رأسهم المريض، وللارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لجراحي التجميل، وإثراء للمحتوى الطبي التجميلي والترميمي والتحسيني في المملكة، وتحقيق ريادة المملكة والسبق في المؤتمرات الطبية الفعالة.

ومن الجهات المشاركة في هذا المؤتمر: "الجمعية العالمية لجراحة التجميل، كلية التمريض بجامعة الملك سعود، جمعية الرعاية الجراحية التجميلية، الجمعية السعودية لجراحة تشوهات الوجه وشق الشفة والحنك، الكلية الأمريكية للجراحين، الجراحة الترميمية للثدي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومجموعة من الجمعيات العربية والأجنبية لجراحة التجميل والترميم والإصلاح".

وتوالت مداخلات الصحفيين عن أبرز سمات المؤتمر؛ حيث أوضح الأطباء المتحدثين أنه في ظل الانفتاح الذي تعيشه السعودية؛ ستكون وجهة حقيقية للسياحة العلاجية في الجراحة التجميلية، من خلال دعم تسهيل الزيارة للسعودية لتحتضن أبرز قامات الأطباء على مستوى العالم في هذا التخصص، كما أنه سيوفر بثًّا حيًّا ومباشرًا للعمليات عبر تقنية حديثة لبعض العمليات التي يحتاجها الأطباء عبر تلك التقنيات.

وقد أعلن عن إطلاق جائزة لأفضل بحث علمي في هذا المجال باسم رائد جراحة التجميل بالمملكة، وأحد أبرز الجراحين العالميين البرفسور محمد قطان، الذي كتب اسمًا خالدًا للسعودية في بحوث الجراحة التجميلية، بلغت 400 بحث علمي نشر في مجلات طبية محكمة.

يُذكر أن وقت انعقاد هذا المؤتمر الصحفي، يأتي تزامنًا مع انطلاق فعاليات موسم الرياض؛ حيث سيكون رسالة عميقة عن مدى تقدم الطب بالمملكة بشريًّا وماديًّا وتقنيًّا في هذا المجال والخبرات العريقة.