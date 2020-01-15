بالصور.. "المصارير" و"النفيعي" و"آل جابر" يتنافسون على خطف سيارة القعود

بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً بالصياهد

تصوير: مشاري الحربي: تأهل اليوم ثلاثة مشاركين للمرحلة النهائية من مسابقة "القعود قعودك لا طرحته" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً بالصياهد، وسيتنافس الثلاثي على خطف الجائزة الكبرى، والتي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان وهي عبارة عن سيارة.

وشهدت المرحلة قبل النهائية اليوم الثلاثاء تسابق عشرة مشاركين تأهل أفضل ثلاثة حققوا أقل توقيت وهم عماش مناحي المصارير الدوسري لطرح القعود في 11 ثانية، وسليمان محمد النفيعي بعد طرح القعود في 13 ثانية فيما أدى سالم صالح آل جابر المهمة في 15 ثانية، وسيتواجه الثلاثة في النهائي وجهاً لوجه وبذات الآلية يكسب صاحب أقل توقيت في طرح القعود بالسيارة.

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة قد أطلقت مسابقة "القعود قعودك لا طرحته" التي وجدت تفاعلاً كبيراً وأصداءً واسعة وحضوراً مميزاً.