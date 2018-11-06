"الربيعة" يقدم محاضرة توعوية عن مخاطر الجرائم المعلوماتية

لطلاب جامعة محمد بن فهد

نظم قسم الحياة الجامعية بعمادة شؤون الطلاب؛ جامعة محمد بن فهد، محاضرة توعوية عن مخاطر الجرائم المعلوماتية، قدمها المستشار القانوني بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، صالح الربيعة.

تطرقت المحاضرة التي أقيمت في الحرم الجامعي للطلاب إلى التعريف بالجريمة المعلوماتية، وجريمة استخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية واستخدامها لتنفيذ جريمة يعاقب عليها مرتكبها بحسب نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.

كما تطرقت لشرح مفهوم الجرائم الإلكترونية بأنها الممارسات التي توقع ضد فرد أو مجموعةٍ مع توفِّر باعثٍ إجراميّ بهدفِ التَّسبُّبِ بالأذى لسمعة الضحيّة عمداً، أو إلحاق الضَّرر النفسيّ والبدنيّ به، سواءً كان ذلك بأسلوبٍ مباشر أو غير مباشر بالاستعانة بشبكات الاتّصال الحديثة كالإنترنت وما تتبعها من أدوات كالبريد الإلكتروني وغرف المحادثة، والهواتف المحمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل الوسائط المتعدّدة.

وعرفت بنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل مع أي ضرر قد يلحق بالتضرر والتواصل مع الجهات المعنية.