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"أمازون" تطلق جهاز عرض جديد يتحكم في كل أجهزتك الذكية

أطلقت شركة "أمازون" الأمريكية جهاز عرض جديد يمكنه التحكم في كل الأجهزة الذكية الموجودة في المنزل.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جهاز عرض "هويا" الجديد من سلسلة أجهزة "إيكو"، سيكون بقياس 15 بوصة، ويمكن تعليقه على الحائط أو وضعه على أي سطح مستو.

ومن المتوقع أن تطلق أمازون جهازها الجديد رسميًّا في الأسواق يوم 28 سبتمبر الجاري.

ويمكن بوضع الجهاز في مركز المنزل، أن يكون مرتبطًا بكل الأجهزة الذكية الأخرى ويمكنه تشغيلها عن طريق الأوامر الصوتية، وإجراء المكالمات من أي مكان بالمنزل.

ومن المتوقع أن تطلق أمازون أيضًا نسخة محدثة من جهاز "إيكو أوتو" للسيارات، والتي يمكنها التحكم بسيارتك وشحن هاتفك وأنت تقود السيارة.

ولم تعلن أمازون عن أسعار أجهزتها الجديدة بعد، في انتظار عرضها رسميًّا على الجمهور.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أمازون" تطلق جهاز عرض جديد يتحكم في كل أجهزتك الذكية
سبق

أطلقت شركة "أمازون" الأمريكية جهاز عرض جديد يمكنه التحكم في كل الأجهزة الذكية الموجودة في المنزل.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جهاز عرض "هويا" الجديد من سلسلة أجهزة "إيكو"، سيكون بقياس 15 بوصة، ويمكن تعليقه على الحائط أو وضعه على أي سطح مستو.

ومن المتوقع أن تطلق أمازون جهازها الجديد رسميًّا في الأسواق يوم 28 سبتمبر الجاري.

ويمكن بوضع الجهاز في مركز المنزل، أن يكون مرتبطًا بكل الأجهزة الذكية الأخرى ويمكنه تشغيلها عن طريق الأوامر الصوتية، وإجراء المكالمات من أي مكان بالمنزل.

ومن المتوقع أن تطلق أمازون أيضًا نسخة محدثة من جهاز "إيكو أوتو" للسيارات، والتي يمكنها التحكم بسيارتك وشحن هاتفك وأنت تقود السيارة.

ولم تعلن أمازون عن أسعار أجهزتها الجديدة بعد، في انتظار عرضها رسميًّا على الجمهور.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
11:59 AM

"أمازون" تطلق جهاز عرض جديد يتحكم في كل أجهزتك الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أطلقت شركة "أمازون" الأمريكية جهاز عرض جديد يمكنه التحكم في كل الأجهزة الذكية الموجودة في المنزل.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جهاز عرض "هويا" الجديد من سلسلة أجهزة "إيكو"، سيكون بقياس 15 بوصة، ويمكن تعليقه على الحائط أو وضعه على أي سطح مستو.

ومن المتوقع أن تطلق أمازون جهازها الجديد رسميًّا في الأسواق يوم 28 سبتمبر الجاري.

ويمكن بوضع الجهاز في مركز المنزل، أن يكون مرتبطًا بكل الأجهزة الذكية الأخرى ويمكنه تشغيلها عن طريق الأوامر الصوتية، وإجراء المكالمات من أي مكان بالمنزل.

ومن المتوقع أن تطلق أمازون أيضًا نسخة محدثة من جهاز "إيكو أوتو" للسيارات، والتي يمكنها التحكم بسيارتك وشحن هاتفك وأنت تقود السيارة.

ولم تعلن أمازون عن أسعار أجهزتها الجديدة بعد، في انتظار عرضها رسميًّا على الجمهور.

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