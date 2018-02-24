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"الإنذار المبكّر" ينبّه 4 مناطق .. أمطار غزيرة بالرياض مصحوبة بزخات من البَرَد

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع استمرار وجود تشكيلات من السحب

واصل النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاته على مدار الساعة منبهاً 4 مناطق؛ بينها: الرياض "الزلفي - الأرطاوية - المجمعة - الخرج - الدوادمي - والأجزاء المجاورة لها "عبر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الواحدة ظهراً وتتواصل إلى السادسة من مساء اليوم، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي مكة المكرّمة "جدة - رابغ - ثول - والأجزاء المجاورة لها، والأجزاء الساحلية الجنوبية" صدر تنبيه لحالة رياح نشطة، سحب رعدية بدأت الساعة: 12:15 السبت تتواصل إلى السابعة مساءً، مع نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية, مع استمرار وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وفي الشرقية "الجبيل والظهران- الدمام - الأحساء - والأجزاء المجاورة" صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أما في منطقة القصيم "أم حزم ودخنة - المذنب - الوطاة - الأبرق - والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الواحدة ظهراً وتستمر للخامسة مساءً، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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"الإنذار المبكّر" ينبّه 4 مناطق .. أمطار غزيرة بالرياض مصحوبة بزخات من البَرَد
سبق

واصل النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاته على مدار الساعة منبهاً 4 مناطق؛ بينها: الرياض "الزلفي - الأرطاوية - المجمعة - الخرج - الدوادمي - والأجزاء المجاورة لها "عبر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الواحدة ظهراً وتتواصل إلى السادسة من مساء اليوم، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي مكة المكرّمة "جدة - رابغ - ثول - والأجزاء المجاورة لها، والأجزاء الساحلية الجنوبية" صدر تنبيه لحالة رياح نشطة، سحب رعدية بدأت الساعة: 12:15 السبت تتواصل إلى السابعة مساءً، مع نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية, مع استمرار وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وفي الشرقية "الجبيل والظهران- الدمام - الأحساء - والأجزاء المجاورة" صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أما في منطقة القصيم "أم حزم ودخنة - المذنب - الوطاة - الأبرق - والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الواحدة ظهراً وتستمر للخامسة مساءً، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
02:00 PM

"الإنذار المبكّر" ينبّه 4 مناطق .. أمطار غزيرة بالرياض مصحوبة بزخات من البَرَد

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع استمرار وجود تشكيلات من السحب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاته على مدار الساعة منبهاً 4 مناطق؛ بينها: الرياض "الزلفي - الأرطاوية - المجمعة - الخرج - الدوادمي - والأجزاء المجاورة لها "عبر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الواحدة ظهراً وتتواصل إلى السادسة من مساء اليوم، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي مكة المكرّمة "جدة - رابغ - ثول - والأجزاء المجاورة لها، والأجزاء الساحلية الجنوبية" صدر تنبيه لحالة رياح نشطة، سحب رعدية بدأت الساعة: 12:15 السبت تتواصل إلى السابعة مساءً، مع نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية, مع استمرار وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وفي الشرقية "الجبيل والظهران- الدمام - الأحساء - والأجزاء المجاورة" صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أما في منطقة القصيم "أم حزم ودخنة - المذنب - الوطاة - الأبرق - والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الواحدة ظهراً وتستمر للخامسة مساءً، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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