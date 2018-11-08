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مصر.. السجن لـ65 إرهابيًّا من مؤسسي خلية "داعش الصعيد"

تراوحت مدد الأحكام بين 5 سنوات والمؤبد

أصدرت محكمة مصرية اليوم (الخميس)، أحكامًا بالسّجن لفترات تتراوح بين 5 سنوات والسجن المؤبّد بحق 65 متّهماً أدانتهم بتأسيس خليّة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، بحسب ما ذكر مسؤول قضائي لـ"فرانس برس".

وأفاد "المسؤول" بأن القضية بدأت عندما قام زعيم هذه الجماعة (المتّهم الأول) بتأسيس خلية إرهابية في بعض المحافظات وأعلن ولاءه لـ"داعش"، ثم تبعه بقية المتّهمين".

وأوضح أنّ محكمة جنايات الجيزة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبّد بحق 18 متّهمًا، وأحكامًا بالسّجن لمدة 15 عامًا بحقّ 41 متّهمًا، وبالسّجن لمدّة 5 سنوات بحقّ ستة قُصّر، بينما برّأت المتّهمين الاثنين الباقيين.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن الأحكام صدرت حضوريًّا في حق 47 شخصًا من إجمالي المتّهمين الذين لا يزال بإمكانهم الطعن بالأحكام الصادرة بحقّهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أنّ المتّهم الأول "مصطفى أحمد عبد العال"، كان "تلقّى تكليفًا من قيادات "داعش" خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمّى "تنظيم ولاية الصعيد" يعتنق عناصرها أفكارًا إرهابية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر.. السجن لـ65 إرهابيًّا من مؤسسي خلية "داعش الصعيد"
سبق

أصدرت محكمة مصرية اليوم (الخميس)، أحكامًا بالسّجن لفترات تتراوح بين 5 سنوات والسجن المؤبّد بحق 65 متّهماً أدانتهم بتأسيس خليّة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، بحسب ما ذكر مسؤول قضائي لـ"فرانس برس".

وأفاد "المسؤول" بأن القضية بدأت عندما قام زعيم هذه الجماعة (المتّهم الأول) بتأسيس خلية إرهابية في بعض المحافظات وأعلن ولاءه لـ"داعش"، ثم تبعه بقية المتّهمين".

وأوضح أنّ محكمة جنايات الجيزة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبّد بحق 18 متّهمًا، وأحكامًا بالسّجن لمدة 15 عامًا بحقّ 41 متّهمًا، وبالسّجن لمدّة 5 سنوات بحقّ ستة قُصّر، بينما برّأت المتّهمين الاثنين الباقيين.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن الأحكام صدرت حضوريًّا في حق 47 شخصًا من إجمالي المتّهمين الذين لا يزال بإمكانهم الطعن بالأحكام الصادرة بحقّهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أنّ المتّهم الأول "مصطفى أحمد عبد العال"، كان "تلقّى تكليفًا من قيادات "داعش" خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمّى "تنظيم ولاية الصعيد" يعتنق عناصرها أفكارًا إرهابية.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
07:14 PM

مصر.. السجن لـ65 إرهابيًّا من مؤسسي خلية "داعش الصعيد"

تراوحت مدد الأحكام بين 5 سنوات والمؤبد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة مصرية اليوم (الخميس)، أحكامًا بالسّجن لفترات تتراوح بين 5 سنوات والسجن المؤبّد بحق 65 متّهماً أدانتهم بتأسيس خليّة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، بحسب ما ذكر مسؤول قضائي لـ"فرانس برس".

وأفاد "المسؤول" بأن القضية بدأت عندما قام زعيم هذه الجماعة (المتّهم الأول) بتأسيس خلية إرهابية في بعض المحافظات وأعلن ولاءه لـ"داعش"، ثم تبعه بقية المتّهمين".

وأوضح أنّ محكمة جنايات الجيزة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبّد بحق 18 متّهمًا، وأحكامًا بالسّجن لمدة 15 عامًا بحقّ 41 متّهمًا، وبالسّجن لمدّة 5 سنوات بحقّ ستة قُصّر، بينما برّأت المتّهمين الاثنين الباقيين.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن الأحكام صدرت حضوريًّا في حق 47 شخصًا من إجمالي المتّهمين الذين لا يزال بإمكانهم الطعن بالأحكام الصادرة بحقّهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أنّ المتّهم الأول "مصطفى أحمد عبد العال"، كان "تلقّى تكليفًا من قيادات "داعش" خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمّى "تنظيم ولاية الصعيد" يعتنق عناصرها أفكارًا إرهابية.

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