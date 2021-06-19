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"تنمية الطوال" تنفّذ برنامج "تنمية قدرات اللغة الإنجليزية".. الثلاثاء المقبل

يستهدف جميع شرائح المجتمع ويستمر 4 أيام

تنفّذ لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، برنامج "تنمية قدرات اللغة الإنجليزية" الثلاثاء المقبل، عبر تطبيق zoom، يقدمه المدرب فيصل علي عكور.

وقال رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، خالد بن عبدالله جعبور: إن هذا البرنامج امتداد للبرامج التي تنفذها اللجنة لاستهداف جميع شرائح المجتمع.

وأضاف "جعبور"، أن البرنامج يهدف إلى التدريب على أساسيات اللغة الإنجليزية وتعلم القراءة في اللغة الإنجليزية وتعلم المحادثة بشكل مبسط.

ولفت إلى أنه سوف ينفذ "عن بُعد" على مدار أربعة أيام مجانًا، بدءًا من الثلاثاء المقبل، الموافق 12/ 11/ 1442 إلى الجمعة 15/ 11/ 1442؛ وبالتحديد عند الساعة 9:00 مساء من كل يوم عبر قاعة اللجنة على تطبيق zoom https://us02web.zoom.us/j/87369204337?pwd=L2F3bGVBK1d6MnVBQXhvRXVlcnpndz09

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"تنمية الطوال" تنفّذ برنامج "تنمية قدرات اللغة الإنجليزية".. الثلاثاء المقبل
سبق

تنفّذ لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، برنامج "تنمية قدرات اللغة الإنجليزية" الثلاثاء المقبل، عبر تطبيق zoom، يقدمه المدرب فيصل علي عكور.

وقال رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، خالد بن عبدالله جعبور: إن هذا البرنامج امتداد للبرامج التي تنفذها اللجنة لاستهداف جميع شرائح المجتمع.

وأضاف "جعبور"، أن البرنامج يهدف إلى التدريب على أساسيات اللغة الإنجليزية وتعلم القراءة في اللغة الإنجليزية وتعلم المحادثة بشكل مبسط.

ولفت إلى أنه سوف ينفذ "عن بُعد" على مدار أربعة أيام مجانًا، بدءًا من الثلاثاء المقبل، الموافق 12/ 11/ 1442 إلى الجمعة 15/ 11/ 1442؛ وبالتحديد عند الساعة 9:00 مساء من كل يوم عبر قاعة اللجنة على تطبيق zoom https://us02web.zoom.us/j/87369204337?pwd=L2F3bGVBK1d6MnVBQXhvRXVlcnpndz09

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
07:17 PM

"تنمية الطوال" تنفّذ برنامج "تنمية قدرات اللغة الإنجليزية".. الثلاثاء المقبل

يستهدف جميع شرائح المجتمع ويستمر 4 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تنفّذ لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، برنامج "تنمية قدرات اللغة الإنجليزية" الثلاثاء المقبل، عبر تطبيق zoom، يقدمه المدرب فيصل علي عكور.

وقال رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، خالد بن عبدالله جعبور: إن هذا البرنامج امتداد للبرامج التي تنفذها اللجنة لاستهداف جميع شرائح المجتمع.

وأضاف "جعبور"، أن البرنامج يهدف إلى التدريب على أساسيات اللغة الإنجليزية وتعلم القراءة في اللغة الإنجليزية وتعلم المحادثة بشكل مبسط.

ولفت إلى أنه سوف ينفذ "عن بُعد" على مدار أربعة أيام مجانًا، بدءًا من الثلاثاء المقبل، الموافق 12/ 11/ 1442 إلى الجمعة 15/ 11/ 1442؛ وبالتحديد عند الساعة 9:00 مساء من كل يوم عبر قاعة اللجنة على تطبيق zoom https://us02web.zoom.us/j/87369204337?pwd=L2F3bGVBK1d6MnVBQXhvRXVlcnpndz09

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