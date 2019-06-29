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"نيوزويك": صورة تكشف "المملكة وأمريكا" تقودان العالم

دلالات تصدُّر ولي العهد وترامب الصف الأول

"الصورة العائلية" لزعماء العالم في قمة مجموعة العشرين في اليابان، تكشف أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تتقدّمان العالم - مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وذكرت المجلة العالمية الشهيرة، أن وقوف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في الصف الأول وفي منتصفه، فيما تأتي بقية أسماء زعماء عالميين خلفهما إشارة إلى القوة السياسية العالمية التي تملكها البلدان.

وأضافت أن مصافحة ترامب؛ لولي العهد، كانت خاصة، وبشكل ودود، ترسل رسالة إلى قادة العالم بقوة العلاقات السعودية - الأمريكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نيوزويك": صورة تكشف "المملكة وأمريكا" تقودان العالم
سبق

"الصورة العائلية" لزعماء العالم في قمة مجموعة العشرين في اليابان، تكشف أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تتقدّمان العالم - مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وذكرت المجلة العالمية الشهيرة، أن وقوف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في الصف الأول وفي منتصفه، فيما تأتي بقية أسماء زعماء عالميين خلفهما إشارة إلى القوة السياسية العالمية التي تملكها البلدان.

وأضافت أن مصافحة ترامب؛ لولي العهد، كانت خاصة، وبشكل ودود، ترسل رسالة إلى قادة العالم بقوة العلاقات السعودية - الأمريكية.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
10:43 AM

"نيوزويك": صورة تكشف "المملكة وأمريكا" تقودان العالم

دلالات تصدُّر ولي العهد وترامب الصف الأول

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,849

"الصورة العائلية" لزعماء العالم في قمة مجموعة العشرين في اليابان، تكشف أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تتقدّمان العالم - مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وذكرت المجلة العالمية الشهيرة، أن وقوف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في الصف الأول وفي منتصفه، فيما تأتي بقية أسماء زعماء عالميين خلفهما إشارة إلى القوة السياسية العالمية التي تملكها البلدان.

وأضافت أن مصافحة ترامب؛ لولي العهد، كانت خاصة، وبشكل ودود، ترسل رسالة إلى قادة العالم بقوة العلاقات السعودية - الأمريكية.

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