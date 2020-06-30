"أمير تبوك" يشيد بوعي أهالي المنطقة والتزامهم بإجراءات وتدابير مواجهة "كورونا"

خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية

الْتقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس، رؤساء المحاكم، والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في اللقاء الأسبوعي بالقصر الحكومي بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

وفي بداية اللقاء رحّب أمير المنطقة بالجميع متطرقًا في حديثه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ مثنيًا على تفاعل أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا؛ وهو ما يعكس الوعي الكبير والحرص لدى الأهالي على التقيد والالتزام بهذه الإجراءات التي أقرتها الدولة.

ونوّه الأمير فهد بن سلطان بجهود كل القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا؛ سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.