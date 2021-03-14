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"شكري" يؤكد بدء مصر في تنفيذ التزامات "بيان العلا"

لفت إلى وجود رسالة إيجابية من قطر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد بدء مصر تنفيذ التزامات "بيان العلا" بشأن إعادة استئناف العلاقات مع قطر.

وبيّن "شكري" في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن هناك لجنة للمتابعة، عقدت أولى جلساتها بالقاهرة لرصد التنفيذ، وتقييم مدى الالتزام القطري بما ورد بالبيان.

وأضاف بأن "من المبكر إصدار حكم نهائي، وكل شيء قيد المراجعة والتقييم، ومصر لم تنتهج أبدًا سياسة عدائية تجاه الشركاء العرب، ونتوقع أن تكون تلك سياسة الأشقاء تجاهنا"، وفقًا لـ"الأهرام".

وأعرب وزير الخارجية المصري عن أمله بأن يكون هناك تنفيذ لبنود "بيان العلا". ولفت إلى وجود رسالة إيجابية من قطر، برغبتها في استعادة زخم العلاقة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"شكري" يؤكد بدء مصر في تنفيذ التزامات "بيان العلا"
سبق

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد بدء مصر تنفيذ التزامات "بيان العلا" بشأن إعادة استئناف العلاقات مع قطر.

وبيّن "شكري" في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن هناك لجنة للمتابعة، عقدت أولى جلساتها بالقاهرة لرصد التنفيذ، وتقييم مدى الالتزام القطري بما ورد بالبيان.

وأضاف بأن "من المبكر إصدار حكم نهائي، وكل شيء قيد المراجعة والتقييم، ومصر لم تنتهج أبدًا سياسة عدائية تجاه الشركاء العرب، ونتوقع أن تكون تلك سياسة الأشقاء تجاهنا"، وفقًا لـ"الأهرام".

وأعرب وزير الخارجية المصري عن أمله بأن يكون هناك تنفيذ لبنود "بيان العلا". ولفت إلى وجود رسالة إيجابية من قطر، برغبتها في استعادة زخم العلاقة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
08:35 PM

"شكري" يؤكد بدء مصر في تنفيذ التزامات "بيان العلا"

لفت إلى وجود رسالة إيجابية من قطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد بدء مصر تنفيذ التزامات "بيان العلا" بشأن إعادة استئناف العلاقات مع قطر.

وبيّن "شكري" في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن هناك لجنة للمتابعة، عقدت أولى جلساتها بالقاهرة لرصد التنفيذ، وتقييم مدى الالتزام القطري بما ورد بالبيان.

وأضاف بأن "من المبكر إصدار حكم نهائي، وكل شيء قيد المراجعة والتقييم، ومصر لم تنتهج أبدًا سياسة عدائية تجاه الشركاء العرب، ونتوقع أن تكون تلك سياسة الأشقاء تجاهنا"، وفقًا لـ"الأهرام".

وأعرب وزير الخارجية المصري عن أمله بأن يكون هناك تنفيذ لبنود "بيان العلا". ولفت إلى وجود رسالة إيجابية من قطر، برغبتها في استعادة زخم العلاقة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية.

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