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"الهلال" يلغي وديته الأولى أمام "بينزغاو" النمساوي.. ويكتفي بالمران الاعتيادي

بسبب الأحوال الجوية

ألغى الهلال مباراته الودية الأولى، اليوم الأحد، والمقررة مسبقاً أمام بينزغاو النمساوي خلال معسكره المقام حالياً في النمسا وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وقرر مدرب الهلال ليوناردو جارديم، أن يجري الفريق مراناً اعتيادياً ضمن تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ويخوض الأزرق 5 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث يلاقي زيليزنيكار بانسيفو الصربي، الخميس المقبل، ثم يلعب يوم 25 يوليو ثالث تجاربه على أن يتم تحديد الخصم لاحقاً، وفي 30 من ذات الشهر يلاقي إيبار الإسباني، فيما يختتم تجاربه في الأول من أغسطس.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يلغي وديته الأولى أمام "بينزغاو" النمساوي.. ويكتفي بالمران الاعتيادي
سبق

ألغى الهلال مباراته الودية الأولى، اليوم الأحد، والمقررة مسبقاً أمام بينزغاو النمساوي خلال معسكره المقام حالياً في النمسا وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وقرر مدرب الهلال ليوناردو جارديم، أن يجري الفريق مراناً اعتيادياً ضمن تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ويخوض الأزرق 5 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث يلاقي زيليزنيكار بانسيفو الصربي، الخميس المقبل، ثم يلعب يوم 25 يوليو ثالث تجاربه على أن يتم تحديد الخصم لاحقاً، وفي 30 من ذات الشهر يلاقي إيبار الإسباني، فيما يختتم تجاربه في الأول من أغسطس.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
04:41 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
02:05 AM

"الهلال" يلغي وديته الأولى أمام "بينزغاو" النمساوي.. ويكتفي بالمران الاعتيادي

بسبب الأحوال الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,605

ألغى الهلال مباراته الودية الأولى، اليوم الأحد، والمقررة مسبقاً أمام بينزغاو النمساوي خلال معسكره المقام حالياً في النمسا وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وقرر مدرب الهلال ليوناردو جارديم، أن يجري الفريق مراناً اعتيادياً ضمن تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ويخوض الأزرق 5 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث يلاقي زيليزنيكار بانسيفو الصربي، الخميس المقبل، ثم يلعب يوم 25 يوليو ثالث تجاربه على أن يتم تحديد الخصم لاحقاً، وفي 30 من ذات الشهر يلاقي إيبار الإسباني، فيما يختتم تجاربه في الأول من أغسطس.

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