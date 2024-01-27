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يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق.. "المسند" عن دخول "المتوسطي": غبار وثلوج!

قال: "يخفض درجة الحرارة بشكل محسوس".. بقي على فصل الصيف 145 يوماً!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن المنخفض الجوي المتوسطي يتسبب في عواصف ثلجية على بلاد الشام، ويدخل اليوم عبر جبهته الباردة إلى أجواء السعودية.

وأوضح "المسند" عبر حسابه على "تويتر" أن دخول المنخفض عبر جبهته الباردة "يخفض درجة الحرارة بشكل محسوس، وتنشط الرياح الشمالية الغربية التي قد تثير الغبار على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وقد تسقط الثلوج الخفيفة على نواحي جبال الظهر وعلقان.

وأضاف: "اليوم الـ 37 من فصل الشتاء، بقي على فصل الربيع وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يوماً، وبقي على فصل الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يوماً، وبقي على العقارب 14 يوماً، وبقي على الحميمين 53 يوماً، وبقي على #رمضان 64 يوماً".

وتابع: "أعلم أن مساحة السعودية 2 مليون كم2 وأعلم أن مساحتها شاسعة وواسعة، وأعلم أن فيها 13 منطقة، كل منطقة تُعتبر دولة وأكثر مساحياً، وأعلم أن طولها 2200كم وعرضها 1600كم، ولكن.. الوقت، والمساحة المتوفرة لا تُسعفني إلا بالحديث عن طقسها بشكل مجمل، ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق".

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يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق.. "المسند" عن دخول "المتوسطي": غبار وثلوج!
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن المنخفض الجوي المتوسطي يتسبب في عواصف ثلجية على بلاد الشام، ويدخل اليوم عبر جبهته الباردة إلى أجواء السعودية.

وأوضح "المسند" عبر حسابه على "تويتر" أن دخول المنخفض عبر جبهته الباردة "يخفض درجة الحرارة بشكل محسوس، وتنشط الرياح الشمالية الغربية التي قد تثير الغبار على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وقد تسقط الثلوج الخفيفة على نواحي جبال الظهر وعلقان.

وأضاف: "اليوم الـ 37 من فصل الشتاء، بقي على فصل الربيع وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يوماً، وبقي على فصل الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يوماً، وبقي على العقارب 14 يوماً، وبقي على الحميمين 53 يوماً، وبقي على #رمضان 64 يوماً".

وتابع: "أعلم أن مساحة السعودية 2 مليون كم2 وأعلم أن مساحتها شاسعة وواسعة، وأعلم أن فيها 13 منطقة، كل منطقة تُعتبر دولة وأكثر مساحياً، وأعلم أن طولها 2200كم وعرضها 1600كم، ولكن.. الوقت، والمساحة المتوفرة لا تُسعفني إلا بالحديث عن طقسها بشكل مجمل، ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
10:19 AM

يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق.. "المسند" عن دخول "المتوسطي": غبار وثلوج!

قال: "يخفض درجة الحرارة بشكل محسوس".. بقي على فصل الصيف 145 يوماً!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن المنخفض الجوي المتوسطي يتسبب في عواصف ثلجية على بلاد الشام، ويدخل اليوم عبر جبهته الباردة إلى أجواء السعودية.

وأوضح "المسند" عبر حسابه على "تويتر" أن دخول المنخفض عبر جبهته الباردة "يخفض درجة الحرارة بشكل محسوس، وتنشط الرياح الشمالية الغربية التي قد تثير الغبار على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وقد تسقط الثلوج الخفيفة على نواحي جبال الظهر وعلقان.

وأضاف: "اليوم الـ 37 من فصل الشتاء، بقي على فصل الربيع وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يوماً، وبقي على فصل الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يوماً، وبقي على العقارب 14 يوماً، وبقي على الحميمين 53 يوماً، وبقي على #رمضان 64 يوماً".

وتابع: "أعلم أن مساحة السعودية 2 مليون كم2 وأعلم أن مساحتها شاسعة وواسعة، وأعلم أن فيها 13 منطقة، كل منطقة تُعتبر دولة وأكثر مساحياً، وأعلم أن طولها 2200كم وعرضها 1600كم، ولكن.. الوقت، والمساحة المتوفرة لا تُسعفني إلا بالحديث عن طقسها بشكل مجمل، ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق".

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