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"العدل" تتيح خدمة توثيق عقود النكاح إلكترونياً عبر موقعها

يتم تقديم الطلب لحين اعتماده من المأذون وإصدار وثيقة الزواج

أتاحت وزارة العدل من خلالها موقعها الإلكتروني خدمة توثيق عقود الأنكحة إلكترونياً دون الحاجة للبصمة أو الورق، كما أتاحت الخدمة إنشاء عقد النكاح إلكترونياً إنشاء عقد نكاح إلكتروني، بداية من إدخال بيانات المستفيد وجميع الأطراف ثم تقديم الطلب والمصادقة عليه من جميع أطراف العقد، ومن ثم استكمال اعتماده من مأذون الأنكحة لصدور وثيقة عقد الزواج.

ويتطلب من جميع الأطراف من شاب وفتاة وولي وشهود من خلال رابط إلكتروني تسجيل البيانات؛ بحيث إذا جاءت الموافقة على الشاب يعطى رقم طلب ثم يصادق عليه المأذون ويجري العقد بإيجاب وقبول.

وأصبح أطراف عقد الزواج اليوم، بعد التحديثات الجديدة يقومون بكل مهام المأذون ويتم التثبت من كل ما يدخل عن طريق نظام "أبشر"، فيما يتبقى على المأذون المصادقة وإجراء العقد.

والخدمة تتيح للمستفيد إنشاء عقد نكاح إلكتروني، بداية من إدخال بيانات المستفيد وجميع الأطراف ثم تقديم الطلب والمصادقة عليه من جميع أطراف العقد، ومن ثم استكمال اعتماده من مأذون الأنكحة لصدور وثيقة عقد الزواج.

وتلقى عدد من المأذونين رسالة من وزارة العدل تشعرهم بإطلاق خدمة إنشاء عقد نكاح في النظام الجديد وتفعيل حساباتهم للدخول لبوابة المأذون لتوثيق عقود النكاح من خلال الرابط التالي:

https://inhaatportal.moj.gov.sa/HomePage.aspx

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"العدل" تتيح خدمة توثيق عقود النكاح إلكترونياً عبر موقعها
سبق

أتاحت وزارة العدل من خلالها موقعها الإلكتروني خدمة توثيق عقود الأنكحة إلكترونياً دون الحاجة للبصمة أو الورق، كما أتاحت الخدمة إنشاء عقد النكاح إلكترونياً إنشاء عقد نكاح إلكتروني، بداية من إدخال بيانات المستفيد وجميع الأطراف ثم تقديم الطلب والمصادقة عليه من جميع أطراف العقد، ومن ثم استكمال اعتماده من مأذون الأنكحة لصدور وثيقة عقد الزواج.

ويتطلب من جميع الأطراف من شاب وفتاة وولي وشهود من خلال رابط إلكتروني تسجيل البيانات؛ بحيث إذا جاءت الموافقة على الشاب يعطى رقم طلب ثم يصادق عليه المأذون ويجري العقد بإيجاب وقبول.

وأصبح أطراف عقد الزواج اليوم، بعد التحديثات الجديدة يقومون بكل مهام المأذون ويتم التثبت من كل ما يدخل عن طريق نظام "أبشر"، فيما يتبقى على المأذون المصادقة وإجراء العقد.

والخدمة تتيح للمستفيد إنشاء عقد نكاح إلكتروني، بداية من إدخال بيانات المستفيد وجميع الأطراف ثم تقديم الطلب والمصادقة عليه من جميع أطراف العقد، ومن ثم استكمال اعتماده من مأذون الأنكحة لصدور وثيقة عقد الزواج.

وتلقى عدد من المأذونين رسالة من وزارة العدل تشعرهم بإطلاق خدمة إنشاء عقد نكاح في النظام الجديد وتفعيل حساباتهم للدخول لبوابة المأذون لتوثيق عقود النكاح من خلال الرابط التالي:

https://inhaatportal.moj.gov.sa/HomePage.aspx

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
05:10 PM

"العدل" تتيح خدمة توثيق عقود النكاح إلكترونياً عبر موقعها

يتم تقديم الطلب لحين اعتماده من المأذون وإصدار وثيقة الزواج

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,924

أتاحت وزارة العدل من خلالها موقعها الإلكتروني خدمة توثيق عقود الأنكحة إلكترونياً دون الحاجة للبصمة أو الورق، كما أتاحت الخدمة إنشاء عقد النكاح إلكترونياً إنشاء عقد نكاح إلكتروني، بداية من إدخال بيانات المستفيد وجميع الأطراف ثم تقديم الطلب والمصادقة عليه من جميع أطراف العقد، ومن ثم استكمال اعتماده من مأذون الأنكحة لصدور وثيقة عقد الزواج.

ويتطلب من جميع الأطراف من شاب وفتاة وولي وشهود من خلال رابط إلكتروني تسجيل البيانات؛ بحيث إذا جاءت الموافقة على الشاب يعطى رقم طلب ثم يصادق عليه المأذون ويجري العقد بإيجاب وقبول.

وأصبح أطراف عقد الزواج اليوم، بعد التحديثات الجديدة يقومون بكل مهام المأذون ويتم التثبت من كل ما يدخل عن طريق نظام "أبشر"، فيما يتبقى على المأذون المصادقة وإجراء العقد.

والخدمة تتيح للمستفيد إنشاء عقد نكاح إلكتروني، بداية من إدخال بيانات المستفيد وجميع الأطراف ثم تقديم الطلب والمصادقة عليه من جميع أطراف العقد، ومن ثم استكمال اعتماده من مأذون الأنكحة لصدور وثيقة عقد الزواج.

وتلقى عدد من المأذونين رسالة من وزارة العدل تشعرهم بإطلاق خدمة إنشاء عقد نكاح في النظام الجديد وتفعيل حساباتهم للدخول لبوابة المأذون لتوثيق عقود النكاح من خلال الرابط التالي:

https://inhaatportal.moj.gov.sa/HomePage.aspx

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
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