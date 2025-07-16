"ذوو الإعاقة" و"التدريب التقني" يشترطان "مواءمة" على المنشآت التدريبية

الحصول على الشهادة أصبح شرطًا لنيل رخصة مزاولة النشاط

أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أن حصول المنشآت التدريبية الأهلية على شهادة "مواءمة" التي تُصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأكد من أهلية المنشآت لروادها من الأشخاص ذوي الإعاقة، بات شرطًا على كل المنشآت التدريبية للحصول على رخصة مزاولة النشاط.

وجاء ذلك للتنسيق الذي أجرته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات ذات العلاقة، منها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي أجرت التعديلات اللازمة في نظام ترخيص المنشآت التدريبية ووضعت شهادة "مواءمة" ضمن شروط الترخيص.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري, أن وضع شهادة مواءمة كشرط للمنشآت التدريبية لمزاولة عملها يجعل من الفرص التدريبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أوسع وأكثر انتشاراً في مناطق المملكة كافة وفي مختلف المجالات.

وتهدف شهادة مواءمة إلى تأهيل بيئات العمل والتعليم لتتوافق مع حاجات روّادها من الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض دمجهم في المجتمع وتحقيق استقلاليتهم, وبناء على درجة التوافق مع نظام الشهادة تحصل المنشأة على تصنيف يوضح مستوى مواءمتها, وتعبّر عن التصنيفات أربع شهادات تبدأ بشهادة المشارك والشهادة البرونزية والشهادة الفضية ثم الشهادة الذهبية.

وتحصل المنشآت على شهادة مواءمة بناءً على ثمانية معايير تقيس درجة التزامها بأفضل الممارسات المتعلقة بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يرتبط بها من استخدام طرق وتقنيات التواصل وتأهيل المرافق، إضافة إلى تأهيل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في نفس المنشأة. كما تقيس المعايير كفاءة نظام الموارد البشرية والتوظيف ومدى استيفائه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفحص كفاءة نظام تقنية المعلومات. وأيضًا تقيس معايير الشهادة مدى ملاءمة خدمات ومنتجات المنشأة للمستفيدين والمستهلكين ذوي الإعاقة.