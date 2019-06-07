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انفجار يهزّ مبنيين سكنيين جنوب السويد

أدى لتحطيم زجاج النوافذ وتدمير الشرفات

قالت الشرطة السويدية: إن انفجارًا هز اليوم، مبنيين سكنيين متلاصقين وسط مدينة لنكوبينج جنوب البلاد، ولم تتضح أسبابه بعد.

وأضافت الشرطة أنها نشرت فرقة من المتخصصين في المفرقعات في المنطقة التي وقع بها الانفجار قرابة الساعة السابعة صباحًا بتوقيت جرينيتش.

وأدى الانفجار إلى تحطيم زجاج النوافذ وتدمير الشرفات الخاصة بالمبنيين، وسط المدينة الواقعة على بعد 175 كيلومترًا جنوب غرب البلاد، ويتكون المبنى الأول من خمسة طوابق؛ فيما يضم الثاني أربعة طوابق.

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انفجار يهزّ مبنيين سكنيين جنوب السويد
سبق

قالت الشرطة السويدية: إن انفجارًا هز اليوم، مبنيين سكنيين متلاصقين وسط مدينة لنكوبينج جنوب البلاد، ولم تتضح أسبابه بعد.

وأضافت الشرطة أنها نشرت فرقة من المتخصصين في المفرقعات في المنطقة التي وقع بها الانفجار قرابة الساعة السابعة صباحًا بتوقيت جرينيتش.

وأدى الانفجار إلى تحطيم زجاج النوافذ وتدمير الشرفات الخاصة بالمبنيين، وسط المدينة الواقعة على بعد 175 كيلومترًا جنوب غرب البلاد، ويتكون المبنى الأول من خمسة طوابق؛ فيما يضم الثاني أربعة طوابق.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
01:03 PM

انفجار يهزّ مبنيين سكنيين جنوب السويد

أدى لتحطيم زجاج النوافذ وتدمير الشرفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت الشرطة السويدية: إن انفجارًا هز اليوم، مبنيين سكنيين متلاصقين وسط مدينة لنكوبينج جنوب البلاد، ولم تتضح أسبابه بعد.

وأضافت الشرطة أنها نشرت فرقة من المتخصصين في المفرقعات في المنطقة التي وقع بها الانفجار قرابة الساعة السابعة صباحًا بتوقيت جرينيتش.

وأدى الانفجار إلى تحطيم زجاج النوافذ وتدمير الشرفات الخاصة بالمبنيين، وسط المدينة الواقعة على بعد 175 كيلومترًا جنوب غرب البلاد، ويتكون المبنى الأول من خمسة طوابق؛ فيما يضم الثاني أربعة طوابق.

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