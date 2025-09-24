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الشباب يقلب الطاولة على الساورة الجزائري ويكسبه بثلاثية

في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على مضيفه شبيبة الساورة الجزائري 3-1 ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب 20 أوت.

وانتهى الشوط الأول للفريق الجزائري بهدف من ركلة حرة في الدقيقة الـ14 عن طريق سيد شريف.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق الشباب تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق دي فيريتاس وعبدالله الحمدان واسبيريا في الدقائق الـ62، الـ66 والـ68.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 1 أكتوبر في الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يقلب الطاولة على الساورة الجزائري ويكسبه بثلاثية
سبق

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على مضيفه شبيبة الساورة الجزائري 3-1 ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب 20 أوت.

وانتهى الشوط الأول للفريق الجزائري بهدف من ركلة حرة في الدقيقة الـ14 عن طريق سيد شريف.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق الشباب تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق دي فيريتاس وعبدالله الحمدان واسبيريا في الدقائق الـ62، الـ66 والـ68.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 1 أكتوبر في الرياض.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:19 AM

الشباب يقلب الطاولة على الساورة الجزائري ويكسبه بثلاثية

في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
3,817

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على مضيفه شبيبة الساورة الجزائري 3-1 ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب 20 أوت.

وانتهى الشوط الأول للفريق الجزائري بهدف من ركلة حرة في الدقيقة الـ14 عن طريق سيد شريف.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق الشباب تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق دي فيريتاس وعبدالله الحمدان واسبيريا في الدقائق الـ62، الـ66 والـ68.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 1 أكتوبر في الرياض.

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