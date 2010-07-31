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"أمير الرياض" يرفع التهنئة للقيادة بالعيد وشفاء خادم الحرمين الشريفين

قال في برقية رفعها للملك "سعد الجميع من أبنائكم والأمة الإسلامية بسلامتكم"

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.

كما رفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-.

وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحر التهاني بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وتابع أمير الرياض "وقد سعد الجميع من أبنائكم والأمة الإسلامية بسلامتكم، والجميع يدعون الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يسبغ على مقامكم الكريم نعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخرًا للإسلام والمسلمين ويجزيكم خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم.

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"أمير الرياض" يرفع التهنئة للقيادة بالعيد وشفاء خادم الحرمين الشريفين
سبق

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.

كما رفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-.

وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحر التهاني بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وتابع أمير الرياض "وقد سعد الجميع من أبنائكم والأمة الإسلامية بسلامتكم، والجميع يدعون الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يسبغ على مقامكم الكريم نعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخرًا للإسلام والمسلمين ويجزيكم خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
12:21 AM

"أمير الرياض" يرفع التهنئة للقيادة بالعيد وشفاء خادم الحرمين الشريفين

قال في برقية رفعها للملك "سعد الجميع من أبنائكم والأمة الإسلامية بسلامتكم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.

كما رفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-.

وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحر التهاني بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وتابع أمير الرياض "وقد سعد الجميع من أبنائكم والأمة الإسلامية بسلامتكم، والجميع يدعون الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يسبغ على مقامكم الكريم نعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخرًا للإسلام والمسلمين ويجزيكم خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم.

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