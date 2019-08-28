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جناح "بنفيكا" البرتغالي مطلوب في "النصر"

تبلغ قيمته السوقية 2 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن الجناح البرازيلي كايو لوكاس نجم بنفيكا البرتغالي؛ قد بات في دائرة اهتمامات الإدارة النصراوية بطلب من المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا,

وبحسب ما نقلت عديد من الصحف فإن المدرب طلب من إدارة النصر الحصول على اللاعب مدة موسم بنظام الإعارة، علمًا بأن اللاعب سبق له تمثيل العين الإماراتي.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو 2 مليون يورو، وكان في آخر ثلاثة مواسم له مع العين الإماراتي؛ حيث سجل 48 هدفًا في 120 مباراة، علمًا بأن اللاعب انضمّ لبنفيكا الموسم الحالي، وسيكون أمر انتقاله لصالح النصر صعبًا إلى حد كبير، علمًا بأن فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية تنتهي آخر الشهر الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جناح "بنفيكا" البرتغالي مطلوب في "النصر"
سبق

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن الجناح البرازيلي كايو لوكاس نجم بنفيكا البرتغالي؛ قد بات في دائرة اهتمامات الإدارة النصراوية بطلب من المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا,

وبحسب ما نقلت عديد من الصحف فإن المدرب طلب من إدارة النصر الحصول على اللاعب مدة موسم بنظام الإعارة، علمًا بأن اللاعب سبق له تمثيل العين الإماراتي.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو 2 مليون يورو، وكان في آخر ثلاثة مواسم له مع العين الإماراتي؛ حيث سجل 48 هدفًا في 120 مباراة، علمًا بأن اللاعب انضمّ لبنفيكا الموسم الحالي، وسيكون أمر انتقاله لصالح النصر صعبًا إلى حد كبير، علمًا بأن فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية تنتهي آخر الشهر الجاري.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
05:12 PM

جناح "بنفيكا" البرتغالي مطلوب في "النصر"

تبلغ قيمته السوقية 2 مليون يورو

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن الجناح البرازيلي كايو لوكاس نجم بنفيكا البرتغالي؛ قد بات في دائرة اهتمامات الإدارة النصراوية بطلب من المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا,

وبحسب ما نقلت عديد من الصحف فإن المدرب طلب من إدارة النصر الحصول على اللاعب مدة موسم بنظام الإعارة، علمًا بأن اللاعب سبق له تمثيل العين الإماراتي.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو 2 مليون يورو، وكان في آخر ثلاثة مواسم له مع العين الإماراتي؛ حيث سجل 48 هدفًا في 120 مباراة، علمًا بأن اللاعب انضمّ لبنفيكا الموسم الحالي، وسيكون أمر انتقاله لصالح النصر صعبًا إلى حد كبير، علمًا بأن فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية تنتهي آخر الشهر الجاري.

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