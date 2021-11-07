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جامعة نورة تعقد سلسلة من الدورات لتأهيل الطالبات والخريجات لسوق العمل

في المجالات العلمية والصحية والثقافية

عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حزمة من الدورات وورش العمل المتنوعة في المجالات العلمية والصحية والثقافية، وذلك بهدف العمل على مخرجات تنافسية تتمتع بقدر من المعرفة والعلم، الذي يؤهلها لنجاحات في حياتها اليومية وسوق العمل.

ونظّم مركز الدعم الطلابي والمهني دورة "التفكير والتحليل الإبداعي في المهن" ضمن برنامج "أخلاقيات العمل"، مستهدفة الطالبات والخريجات من أجل تعريفهن بأهمية التفكير والتحليل الإبداعي في المجال المهني، والتعرف على أنماط التفكير وعلاقته بتطوير الحس الإبداعي للموظف.

وقدم المركز دورة تدريبية بعنوان "وظائف المستقبل والتحول الرقمي في المهن" ضمن برنامج "التطوير الذاتي والمهني"، عملت على تعريف الطالبات بماهية التحول الرقمي، وعلاقته بالتحول الاقتصادي، واكتشاف علاقة التحول الرقمي بتحقيق التميّز التنافسي.

وفي السياق ذاته قدّم المركز ضمن البرنامج التدريبي "التأهيل المهني لطالبات وخريجات الكليات الصحية" ورشة عمل بعنوان "إعداد سيرة ذاتية احترافية للوظائف الصحية"، وهي ورشة عمل تهدف إلى تعريف طالبات وخريجات الكليات الصحية بكيفية إعداد سيرة ذاتية احترافية تسهم في حصولهن على عروض وظيفية متميزة، إضافةً إلى تقديم جلسة إرشاد مهنية جماعية بعنوان "الاستعداد المهني "، وهي جلسة إرشاد جماعية مع مرشدة مهنية توضح كيفية الاستعداد في مجال العمل.

ومن جانب كلية الحاسب والمعلومات، نظّم نادي قوقل للطلبة المطورين ورشة عمل بعنوان "دليلك لإنشاء سيرة ذاتية ناجحة"، بهدف توضيح كيفية مراحل إنشاء السيرة الذاتية بطريقة متكاملة.

يذكر أنّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تقدم لطالباتها أنواعًا مختلفة من التدريب والتطوير العلمي والمهني؛ إسهامًا في دعم اقتصاد المعرفة الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية 2030.

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جامعة نورة تعقد سلسلة من الدورات لتأهيل الطالبات والخريجات لسوق العمل
سبق

عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حزمة من الدورات وورش العمل المتنوعة في المجالات العلمية والصحية والثقافية، وذلك بهدف العمل على مخرجات تنافسية تتمتع بقدر من المعرفة والعلم، الذي يؤهلها لنجاحات في حياتها اليومية وسوق العمل.

ونظّم مركز الدعم الطلابي والمهني دورة "التفكير والتحليل الإبداعي في المهن" ضمن برنامج "أخلاقيات العمل"، مستهدفة الطالبات والخريجات من أجل تعريفهن بأهمية التفكير والتحليل الإبداعي في المجال المهني، والتعرف على أنماط التفكير وعلاقته بتطوير الحس الإبداعي للموظف.

وقدم المركز دورة تدريبية بعنوان "وظائف المستقبل والتحول الرقمي في المهن" ضمن برنامج "التطوير الذاتي والمهني"، عملت على تعريف الطالبات بماهية التحول الرقمي، وعلاقته بالتحول الاقتصادي، واكتشاف علاقة التحول الرقمي بتحقيق التميّز التنافسي.

وفي السياق ذاته قدّم المركز ضمن البرنامج التدريبي "التأهيل المهني لطالبات وخريجات الكليات الصحية" ورشة عمل بعنوان "إعداد سيرة ذاتية احترافية للوظائف الصحية"، وهي ورشة عمل تهدف إلى تعريف طالبات وخريجات الكليات الصحية بكيفية إعداد سيرة ذاتية احترافية تسهم في حصولهن على عروض وظيفية متميزة، إضافةً إلى تقديم جلسة إرشاد مهنية جماعية بعنوان "الاستعداد المهني "، وهي جلسة إرشاد جماعية مع مرشدة مهنية توضح كيفية الاستعداد في مجال العمل.

ومن جانب كلية الحاسب والمعلومات، نظّم نادي قوقل للطلبة المطورين ورشة عمل بعنوان "دليلك لإنشاء سيرة ذاتية ناجحة"، بهدف توضيح كيفية مراحل إنشاء السيرة الذاتية بطريقة متكاملة.

يذكر أنّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تقدم لطالباتها أنواعًا مختلفة من التدريب والتطوير العلمي والمهني؛ إسهامًا في دعم اقتصاد المعرفة الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية 2030.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
04:09 PM

جامعة نورة تعقد سلسلة من الدورات لتأهيل الطالبات والخريجات لسوق العمل

في المجالات العلمية والصحية والثقافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حزمة من الدورات وورش العمل المتنوعة في المجالات العلمية والصحية والثقافية، وذلك بهدف العمل على مخرجات تنافسية تتمتع بقدر من المعرفة والعلم، الذي يؤهلها لنجاحات في حياتها اليومية وسوق العمل.

ونظّم مركز الدعم الطلابي والمهني دورة "التفكير والتحليل الإبداعي في المهن" ضمن برنامج "أخلاقيات العمل"، مستهدفة الطالبات والخريجات من أجل تعريفهن بأهمية التفكير والتحليل الإبداعي في المجال المهني، والتعرف على أنماط التفكير وعلاقته بتطوير الحس الإبداعي للموظف.

وقدم المركز دورة تدريبية بعنوان "وظائف المستقبل والتحول الرقمي في المهن" ضمن برنامج "التطوير الذاتي والمهني"، عملت على تعريف الطالبات بماهية التحول الرقمي، وعلاقته بالتحول الاقتصادي، واكتشاف علاقة التحول الرقمي بتحقيق التميّز التنافسي.

وفي السياق ذاته قدّم المركز ضمن البرنامج التدريبي "التأهيل المهني لطالبات وخريجات الكليات الصحية" ورشة عمل بعنوان "إعداد سيرة ذاتية احترافية للوظائف الصحية"، وهي ورشة عمل تهدف إلى تعريف طالبات وخريجات الكليات الصحية بكيفية إعداد سيرة ذاتية احترافية تسهم في حصولهن على عروض وظيفية متميزة، إضافةً إلى تقديم جلسة إرشاد مهنية جماعية بعنوان "الاستعداد المهني "، وهي جلسة إرشاد جماعية مع مرشدة مهنية توضح كيفية الاستعداد في مجال العمل.

ومن جانب كلية الحاسب والمعلومات، نظّم نادي قوقل للطلبة المطورين ورشة عمل بعنوان "دليلك لإنشاء سيرة ذاتية ناجحة"، بهدف توضيح كيفية مراحل إنشاء السيرة الذاتية بطريقة متكاملة.

يذكر أنّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تقدم لطالباتها أنواعًا مختلفة من التدريب والتطوير العلمي والمهني؛ إسهامًا في دعم اقتصاد المعرفة الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية 2030.

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