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"الترفيه": 21 ألف مشارك بمسابقتي القرآن ورفع الأذان.. الإقبال كبير

تهدف لتقديم تجربة ثرية عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تزايد كبير وإقبال عالٍ على المشاركة بمسابقتي (القرآن الكريم، ورفع الأذان) اللتين أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي آل الشيخ في بداية عام 2019؛ بهدف تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً.
وتضمّن إعلان الهيئة إحصائية حديثة، تطرقت لارتفاع كبير في عدد المسجلين للاشتراك في المسابقتين، متخطياً 21 ألفاً حتى الآن، حيث تجاوز عدد المشاركين في مسابقة تلاوة القرآن الكريم 11 ألف مشارك، فيما تخطى عدد المشاركين في مسابقة رفع الأذان 9 آلاف مشارك، على أن يستمر التسجيل في كلا المسابقتين إلى نهاية يوليو الجاري.
وتمر مسابقتا القرآن الكريم ورفع الأذان بعدة مراحل تنظيمية يعتمد نسقها على استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني، تليها مرحلة التصفية التي تقررت من 24 يوليو إلى 23 أغسطس القادم، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحيّ من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً إلى المرحلة الختامية بإعلان الفائزين وتكريمهم من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.
يذكر أنّ الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليونا ريال، ويمكن للراغبين في التسجيل في المسابقتين زيارة الموقع الإلكتروني والحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.

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"الترفيه": 21 ألف مشارك بمسابقتي القرآن ورفع الأذان.. الإقبال كبير
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تزايد كبير وإقبال عالٍ على المشاركة بمسابقتي (القرآن الكريم، ورفع الأذان) اللتين أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي آل الشيخ في بداية عام 2019؛ بهدف تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً.
وتضمّن إعلان الهيئة إحصائية حديثة، تطرقت لارتفاع كبير في عدد المسجلين للاشتراك في المسابقتين، متخطياً 21 ألفاً حتى الآن، حيث تجاوز عدد المشاركين في مسابقة تلاوة القرآن الكريم 11 ألف مشارك، فيما تخطى عدد المشاركين في مسابقة رفع الأذان 9 آلاف مشارك، على أن يستمر التسجيل في كلا المسابقتين إلى نهاية يوليو الجاري.
وتمر مسابقتا القرآن الكريم ورفع الأذان بعدة مراحل تنظيمية يعتمد نسقها على استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني، تليها مرحلة التصفية التي تقررت من 24 يوليو إلى 23 أغسطس القادم، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحيّ من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً إلى المرحلة الختامية بإعلان الفائزين وتكريمهم من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.
يذكر أنّ الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليونا ريال، ويمكن للراغبين في التسجيل في المسابقتين زيارة الموقع الإلكتروني والحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
03:58 PM

"الترفيه": 21 ألف مشارك بمسابقتي القرآن ورفع الأذان.. الإقبال كبير

تهدف لتقديم تجربة ثرية عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تزايد كبير وإقبال عالٍ على المشاركة بمسابقتي (القرآن الكريم، ورفع الأذان) اللتين أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي آل الشيخ في بداية عام 2019؛ بهدف تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً.
وتضمّن إعلان الهيئة إحصائية حديثة، تطرقت لارتفاع كبير في عدد المسجلين للاشتراك في المسابقتين، متخطياً 21 ألفاً حتى الآن، حيث تجاوز عدد المشاركين في مسابقة تلاوة القرآن الكريم 11 ألف مشارك، فيما تخطى عدد المشاركين في مسابقة رفع الأذان 9 آلاف مشارك، على أن يستمر التسجيل في كلا المسابقتين إلى نهاية يوليو الجاري.
وتمر مسابقتا القرآن الكريم ورفع الأذان بعدة مراحل تنظيمية يعتمد نسقها على استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني، تليها مرحلة التصفية التي تقررت من 24 يوليو إلى 23 أغسطس القادم، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحيّ من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً إلى المرحلة الختامية بإعلان الفائزين وتكريمهم من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.
يذكر أنّ الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليونا ريال، ويمكن للراغبين في التسجيل في المسابقتين زيارة الموقع الإلكتروني والحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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