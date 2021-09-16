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تحت رعاية خادم الحرمين.. "الأمن السيبراني" تنظّم المنتدى الدولي في فبراير 2022

تحت عنوان "إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية".. حضوريًّا في الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1- 2 فبراير 2022م، المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حضوريًّا في مدينة الرياض؛ تحت عنوان" إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية" (Rethinking the Global Cyber Order)؛ وذلك انطلاقًا من مهماتها بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.

وسيستضيف المنتدى عددًا من المتحدثين رفيعي المستوى؛ من صناع القرار والسياسات، والمديرين التنفيذيين، والخبراء من المنظمات الدولية، ومختلف القطاعات الحكومية، والمراكز الفكرية والأكاديمية، والمنظمات المؤثرة غير الحكومية، وأبرز الشركات العالمية؛ بما في ذلك شركات التقنية الرائدة.

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.

ويغطي المنتدى مجموعة من الموضوعات المهمة، المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة؛ تشمل: تطور النظام الدولي في الفضاء السيبراني، والوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية للأمن السيبراني، ومستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق، والحوافز الاقتصادية، وتعزيز الصمود السيبراني.

يُذكر أن هذه النسخة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تأتي استمرارًا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عُقد بتاريخ 7 أبريل عام 2021م ولاقى نجاحًا متميزًا؛ إذ شهد حضورًا ومتابعة أكثر من 250.000 من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من 100 دولة.

وكانت النسخة الأولى من المنتدى، قد عقدت في شهر فبراير من عام 2020م، خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأعلن خلالها تبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مبادرتين دوليتين هما: مبادرة حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.

ويمكن زيارة الرابط https://globalcybersecurityforum.com/ للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت رعاية خادم الحرمين.. "الأمن السيبراني" تنظّم المنتدى الدولي في فبراير 2022
سبق

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1- 2 فبراير 2022م، المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حضوريًّا في مدينة الرياض؛ تحت عنوان" إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية" (Rethinking the Global Cyber Order)؛ وذلك انطلاقًا من مهماتها بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.

وسيستضيف المنتدى عددًا من المتحدثين رفيعي المستوى؛ من صناع القرار والسياسات، والمديرين التنفيذيين، والخبراء من المنظمات الدولية، ومختلف القطاعات الحكومية، والمراكز الفكرية والأكاديمية، والمنظمات المؤثرة غير الحكومية، وأبرز الشركات العالمية؛ بما في ذلك شركات التقنية الرائدة.

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.

ويغطي المنتدى مجموعة من الموضوعات المهمة، المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة؛ تشمل: تطور النظام الدولي في الفضاء السيبراني، والوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية للأمن السيبراني، ومستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق، والحوافز الاقتصادية، وتعزيز الصمود السيبراني.

يُذكر أن هذه النسخة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تأتي استمرارًا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عُقد بتاريخ 7 أبريل عام 2021م ولاقى نجاحًا متميزًا؛ إذ شهد حضورًا ومتابعة أكثر من 250.000 من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من 100 دولة.

وكانت النسخة الأولى من المنتدى، قد عقدت في شهر فبراير من عام 2020م، خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأعلن خلالها تبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مبادرتين دوليتين هما: مبادرة حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.

ويمكن زيارة الرابط https://globalcybersecurityforum.com/ للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
01:47 PM

تحت رعاية خادم الحرمين.. "الأمن السيبراني" تنظّم المنتدى الدولي في فبراير 2022

تحت عنوان "إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية".. حضوريًّا في الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1- 2 فبراير 2022م، المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حضوريًّا في مدينة الرياض؛ تحت عنوان" إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية" (Rethinking the Global Cyber Order)؛ وذلك انطلاقًا من مهماتها بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.

وسيستضيف المنتدى عددًا من المتحدثين رفيعي المستوى؛ من صناع القرار والسياسات، والمديرين التنفيذيين، والخبراء من المنظمات الدولية، ومختلف القطاعات الحكومية، والمراكز الفكرية والأكاديمية، والمنظمات المؤثرة غير الحكومية، وأبرز الشركات العالمية؛ بما في ذلك شركات التقنية الرائدة.

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.

ويغطي المنتدى مجموعة من الموضوعات المهمة، المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة؛ تشمل: تطور النظام الدولي في الفضاء السيبراني، والوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية للأمن السيبراني، ومستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق، والحوافز الاقتصادية، وتعزيز الصمود السيبراني.

يُذكر أن هذه النسخة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تأتي استمرارًا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عُقد بتاريخ 7 أبريل عام 2021م ولاقى نجاحًا متميزًا؛ إذ شهد حضورًا ومتابعة أكثر من 250.000 من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من 100 دولة.

وكانت النسخة الأولى من المنتدى، قد عقدت في شهر فبراير من عام 2020م، خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأعلن خلالها تبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مبادرتين دوليتين هما: مبادرة حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.

ويمكن زيارة الرابط https://globalcybersecurityforum.com/ للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

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