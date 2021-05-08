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الانتهاء من تهيئة مصليات العيد في الطائف.. توجيهات وإشراف

لضمان الوصول الميسر لها ومنع التزاحم والحد من انتشار كورونا

أنهت أمانة محافظة الطائف والبلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لها تهيئة مُصليات العيد لديها، خصوصًا المفتوحة منها، وذلك عن طريق فرق مُخصصة تُباشر أعمالها في شرعت فرق وآليات النظافة التابعة منذُ وقتٍ مُبكر، وذلك لتكون تلك المُصليات جاهزة لاستقبال المُصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

"سبق" تستعرض تلك الجهود التي بدأت أولًا بأمانة المحافظة بدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء المحافظة، من خلال تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش ووضع حاويات لجمع النفايات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر.

وتتزامن هذه الجهود مع توجيه أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، لكافة البلديات المرتبطة والفرعية بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتسهيل وصول الأهالي إليها وكافة الجوامع والمساجد المخصصة لإقامة صلاة العيد فيها، والعمل على الحد من التزاحم لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

أما بلدي محافظة ميسان المرتبطة بأمانة الطائف، ‏ممثلةً في "قسم الخدمات" فهي تقوم بأعمال تنظيف وتهذيب مصليات العيد وتهيئتها للمصلين بالمحافظة.

وفي الجانب الآخر، وبتوجيهات من أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، ومتابعة من وكيل الأمين للبلديات المرتبطة المهندس حسين آل فايع، تدعم بلدية محافظة تربة المرتبطة بالطائف جهود تهيئة مصليات العيد بالمحافظة؛ وذلك من خلال تسوية المواقع وإزالة الحشائش والأشجار الضارة والتعقيم.

كما أنهت بلدية بني سعد في محافظة ميسان ممثلةً في "قسم الخدمات" وبتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس رامي النمري، أعمال تنظيف المصليات في مركز السحن والقرى التابعة له والتي تتجاوز أكثر من 30 مصلى.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الانتهاء من تهيئة مصليات العيد في الطائف.. توجيهات وإشراف
سبق

أنهت أمانة محافظة الطائف والبلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لها تهيئة مُصليات العيد لديها، خصوصًا المفتوحة منها، وذلك عن طريق فرق مُخصصة تُباشر أعمالها في شرعت فرق وآليات النظافة التابعة منذُ وقتٍ مُبكر، وذلك لتكون تلك المُصليات جاهزة لاستقبال المُصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

"سبق" تستعرض تلك الجهود التي بدأت أولًا بأمانة المحافظة بدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء المحافظة، من خلال تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش ووضع حاويات لجمع النفايات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر.

وتتزامن هذه الجهود مع توجيه أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، لكافة البلديات المرتبطة والفرعية بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتسهيل وصول الأهالي إليها وكافة الجوامع والمساجد المخصصة لإقامة صلاة العيد فيها، والعمل على الحد من التزاحم لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

أما بلدي محافظة ميسان المرتبطة بأمانة الطائف، ‏ممثلةً في "قسم الخدمات" فهي تقوم بأعمال تنظيف وتهذيب مصليات العيد وتهيئتها للمصلين بالمحافظة.

وفي الجانب الآخر، وبتوجيهات من أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، ومتابعة من وكيل الأمين للبلديات المرتبطة المهندس حسين آل فايع، تدعم بلدية محافظة تربة المرتبطة بالطائف جهود تهيئة مصليات العيد بالمحافظة؛ وذلك من خلال تسوية المواقع وإزالة الحشائش والأشجار الضارة والتعقيم.

كما أنهت بلدية بني سعد في محافظة ميسان ممثلةً في "قسم الخدمات" وبتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس رامي النمري، أعمال تنظيف المصليات في مركز السحن والقرى التابعة له والتي تتجاوز أكثر من 30 مصلى.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
06:45 PM

الانتهاء من تهيئة مصليات العيد في الطائف.. توجيهات وإشراف

لضمان الوصول الميسر لها ومنع التزاحم والحد من انتشار كورونا

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فهد العتيبي - الطائف
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أنهت أمانة محافظة الطائف والبلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لها تهيئة مُصليات العيد لديها، خصوصًا المفتوحة منها، وذلك عن طريق فرق مُخصصة تُباشر أعمالها في شرعت فرق وآليات النظافة التابعة منذُ وقتٍ مُبكر، وذلك لتكون تلك المُصليات جاهزة لاستقبال المُصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

"سبق" تستعرض تلك الجهود التي بدأت أولًا بأمانة المحافظة بدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء المحافظة، من خلال تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش ووضع حاويات لجمع النفايات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر.

وتتزامن هذه الجهود مع توجيه أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، لكافة البلديات المرتبطة والفرعية بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتسهيل وصول الأهالي إليها وكافة الجوامع والمساجد المخصصة لإقامة صلاة العيد فيها، والعمل على الحد من التزاحم لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

أما بلدي محافظة ميسان المرتبطة بأمانة الطائف، ‏ممثلةً في "قسم الخدمات" فهي تقوم بأعمال تنظيف وتهذيب مصليات العيد وتهيئتها للمصلين بالمحافظة.

وفي الجانب الآخر، وبتوجيهات من أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، ومتابعة من وكيل الأمين للبلديات المرتبطة المهندس حسين آل فايع، تدعم بلدية محافظة تربة المرتبطة بالطائف جهود تهيئة مصليات العيد بالمحافظة؛ وذلك من خلال تسوية المواقع وإزالة الحشائش والأشجار الضارة والتعقيم.

كما أنهت بلدية بني سعد في محافظة ميسان ممثلةً في "قسم الخدمات" وبتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس رامي النمري، أعمال تنظيف المصليات في مركز السحن والقرى التابعة له والتي تتجاوز أكثر من 30 مصلى.

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