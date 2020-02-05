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تجاوبًا مع "سبق".. شركة المياه تصلح "التسرُّب" بأحد شوارع "شرائع مكة"

دعت للإبلاغ عن أية مشكلات أخرى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

تجاوبت شركة المياه الوطنية مع تقرير "سبق" بعنوان "المياه الآسنة تحاصر منازل أهالي أحد الشوارع بمخطط الشرائع"، وفي أقل من 24 ساعة من نشر التقرير وجهت فِرق الصيانة بمتابعة وإشراف من المدير العام للمياه بالعاصمة المقدسة المكلف، المهندس أحمد بن محمد الزهراني.

وتفصيلاً، قال "الزهراني" في رد تلقته "سبق": نود في البداية أن نشكر لصحيفة سبق الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف: وحول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور بعنوان (المياه الآسنة تحاصر منازل أهالي أحد الشوارع بمخطط الشرائع)، نود أن نوضح لسعادتكم وللسادة العملاء أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأردف: نفيدكم بأن الطفوحات المشار إليها في الخبر الصحفي ناتجة من تسرب مياه من توصيلة منزلية لأحد العقارات. وتجاوبًا مع سبق تم توجيه فريق الصيانة في حينه، وإغلاق التسرب، وإزالة الضرر فورًا. علمًا بأنه لا يوجد أي بلاغ تم تقديمه مسبقًا لهذا الموقع.

وتابع: تهيب الشركة بعملائها كافة للمبادرة لرفع البلاغات على قنواتها الرسمية في حال وجود أي ملاحظات أو طفوحات؛ وذلك تعاونًا منهم للصالح العام.

واختتم بالقول: ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة بالتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (920001744)، أو عبر وسائل التواصل الآتية: (Instgram: @NWC_Media)، (Twitter: @NWCcare @nwc_media).

مكة المكرمة شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجاوبًا مع "سبق".. شركة المياه تصلح "التسرُّب" بأحد شوارع "شرائع مكة"
سبق

تجاوبت شركة المياه الوطنية مع تقرير "سبق" بعنوان "المياه الآسنة تحاصر منازل أهالي أحد الشوارع بمخطط الشرائع"، وفي أقل من 24 ساعة من نشر التقرير وجهت فِرق الصيانة بمتابعة وإشراف من المدير العام للمياه بالعاصمة المقدسة المكلف، المهندس أحمد بن محمد الزهراني.

وتفصيلاً، قال "الزهراني" في رد تلقته "سبق": نود في البداية أن نشكر لصحيفة سبق الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف: وحول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور بعنوان (المياه الآسنة تحاصر منازل أهالي أحد الشوارع بمخطط الشرائع)، نود أن نوضح لسعادتكم وللسادة العملاء أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأردف: نفيدكم بأن الطفوحات المشار إليها في الخبر الصحفي ناتجة من تسرب مياه من توصيلة منزلية لأحد العقارات. وتجاوبًا مع سبق تم توجيه فريق الصيانة في حينه، وإغلاق التسرب، وإزالة الضرر فورًا. علمًا بأنه لا يوجد أي بلاغ تم تقديمه مسبقًا لهذا الموقع.

وتابع: تهيب الشركة بعملائها كافة للمبادرة لرفع البلاغات على قنواتها الرسمية في حال وجود أي ملاحظات أو طفوحات؛ وذلك تعاونًا منهم للصالح العام.

واختتم بالقول: ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة بالتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (920001744)، أو عبر وسائل التواصل الآتية: (Instgram: @NWC_Media)، (Twitter: @NWCcare @nwc_media).

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
01:13 AM

تجاوبًا مع "سبق".. شركة المياه تصلح "التسرُّب" بأحد شوارع "شرائع مكة"

دعت للإبلاغ عن أية مشكلات أخرى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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تجاوبت شركة المياه الوطنية مع تقرير "سبق" بعنوان "المياه الآسنة تحاصر منازل أهالي أحد الشوارع بمخطط الشرائع"، وفي أقل من 24 ساعة من نشر التقرير وجهت فِرق الصيانة بمتابعة وإشراف من المدير العام للمياه بالعاصمة المقدسة المكلف، المهندس أحمد بن محمد الزهراني.

وتفصيلاً، قال "الزهراني" في رد تلقته "سبق": نود في البداية أن نشكر لصحيفة سبق الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف: وحول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور بعنوان (المياه الآسنة تحاصر منازل أهالي أحد الشوارع بمخطط الشرائع)، نود أن نوضح لسعادتكم وللسادة العملاء أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأردف: نفيدكم بأن الطفوحات المشار إليها في الخبر الصحفي ناتجة من تسرب مياه من توصيلة منزلية لأحد العقارات. وتجاوبًا مع سبق تم توجيه فريق الصيانة في حينه، وإغلاق التسرب، وإزالة الضرر فورًا. علمًا بأنه لا يوجد أي بلاغ تم تقديمه مسبقًا لهذا الموقع.

وتابع: تهيب الشركة بعملائها كافة للمبادرة لرفع البلاغات على قنواتها الرسمية في حال وجود أي ملاحظات أو طفوحات؛ وذلك تعاونًا منهم للصالح العام.

واختتم بالقول: ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة بالتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (920001744)، أو عبر وسائل التواصل الآتية: (Instgram: @NWC_Media)، (Twitter: @NWCcare @nwc_media).

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