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الأردن تسجل 11 إصابة بفيروس كورونا

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607 إصابات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 11 إصابة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607 إصابات.

وأفادت الوزارة في بيان أن حالات الإصابة الجديدة موزعه على، 10 حالات لسائقي شاحنات خمسة أردنيين وخمسة أجانب، وحالة لأردني عائد من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 411 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل 11 إصابة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 11 إصابة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607 إصابات.

وأفادت الوزارة في بيان أن حالات الإصابة الجديدة موزعه على، 10 حالات لسائقي شاحنات خمسة أردنيين وخمسة أجانب، وحالة لأردني عائد من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 411 حالة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
08:23 PM

الأردن تسجل 11 إصابة بفيروس كورونا

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607 إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 11 إصابة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607 إصابات.

وأفادت الوزارة في بيان أن حالات الإصابة الجديدة موزعه على، 10 حالات لسائقي شاحنات خمسة أردنيين وخمسة أجانب، وحالة لأردني عائد من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 411 حالة.

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