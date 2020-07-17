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في الدوري الإنجليزي.. أكتوبر المقبل عودة الجماهير للملاعب

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة خططًا بشأن عودة الجماهير من جديد إلى ملاعب كرة القدم في أوائل أكتوبر المقبل، وذلك لدى إعلانه خططًا للمزيد من تخفيف القيود المفروضة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وتقام جميع المباريات دون حضور جماهيري منذ استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية في يونيو الماضي بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.

وقال جونسون الجمعة: "بدءًا من أول أغسطس سنستأنف العروض التي تُقام في الأماكن المغلقة بحضور المتفرجين، حسب نجاح التجارب، وسنختبر أيضًا عودة التجمعات الكبيرة تدريجيًّا في أماكن مثل الملاعب الرياضية تمهيدًا للمزيد من الفتح في الخريف".

وأضاف: "بدءًا من أكتوبر نعتزم إعادة حضور المتفرجين تدريجيًّا إلى الملاعب. وأكرر أن هذه التغييرات يجب أن تُجرى بطريقة آمنة في مواجهة كوفيد19، وهو ما يتحدد من خلال مدى نجاح العمليات التجريبية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في الدوري الإنجليزي.. أكتوبر المقبل عودة الجماهير للملاعب
سبق

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة خططًا بشأن عودة الجماهير من جديد إلى ملاعب كرة القدم في أوائل أكتوبر المقبل، وذلك لدى إعلانه خططًا للمزيد من تخفيف القيود المفروضة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وتقام جميع المباريات دون حضور جماهيري منذ استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية في يونيو الماضي بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.

وقال جونسون الجمعة: "بدءًا من أول أغسطس سنستأنف العروض التي تُقام في الأماكن المغلقة بحضور المتفرجين، حسب نجاح التجارب، وسنختبر أيضًا عودة التجمعات الكبيرة تدريجيًّا في أماكن مثل الملاعب الرياضية تمهيدًا للمزيد من الفتح في الخريف".

وأضاف: "بدءًا من أكتوبر نعتزم إعادة حضور المتفرجين تدريجيًّا إلى الملاعب. وأكرر أن هذه التغييرات يجب أن تُجرى بطريقة آمنة في مواجهة كوفيد19، وهو ما يتحدد من خلال مدى نجاح العمليات التجريبية".

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
08:22 PM

في الدوري الإنجليزي.. أكتوبر المقبل عودة الجماهير للملاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة خططًا بشأن عودة الجماهير من جديد إلى ملاعب كرة القدم في أوائل أكتوبر المقبل، وذلك لدى إعلانه خططًا للمزيد من تخفيف القيود المفروضة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وتقام جميع المباريات دون حضور جماهيري منذ استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية في يونيو الماضي بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.

وقال جونسون الجمعة: "بدءًا من أول أغسطس سنستأنف العروض التي تُقام في الأماكن المغلقة بحضور المتفرجين، حسب نجاح التجارب، وسنختبر أيضًا عودة التجمعات الكبيرة تدريجيًّا في أماكن مثل الملاعب الرياضية تمهيدًا للمزيد من الفتح في الخريف".

وأضاف: "بدءًا من أكتوبر نعتزم إعادة حضور المتفرجين تدريجيًّا إلى الملاعب. وأكرر أن هذه التغييرات يجب أن تُجرى بطريقة آمنة في مواجهة كوفيد19، وهو ما يتحدد من خلال مدى نجاح العمليات التجريبية".

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