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هيئة تقويم التعليم: تم رصد بعض التجاوزات واتخذنا الإجراءات النظامية

أكثر من 203 آلاف طالب يكملون الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء الاختبار التحصيلي عن بعد في فترته الأولى بنجاح وبنسبة استيعاب كبيرة من الطلاب بلغ أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة، حيث أجريت الاختبارات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 16-17 شوال 1441هـ، وقد تمكّن الطلاب من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التحصيلي بيسر وسهولة، ومن ثم أدوا اختباراتهم وفق ما هو مخطط له، وفي الوقت المحدد، ما أثبت جدارة البنية التقنية، وجودة الرقابة الذكية، ويضاف هذا الإنجاز لمسيرة التحول الرقمي في وطننا الغالي.

وبينت الهيئة أن الاختبار التحصيلي الحضوري لعدد من الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أدائهم الاختبار عن بعد قد تم بنجاح كبير، باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم، وفق إجراءات وقائية واحترازية، وتقنية، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية في تناغم وتكامل، ساهم في وصول الطلاب لمقار الاختبارات- التي بلغ عددها 130 مقراً- بأمان كامل، خاصة في مناطق مكة المكرمة وجدة التي تشهد حظراً في التجول.

ولفتت الهيئة إلى أنها رصدت بعض التجاوزات وحالات تصوير شاشة الاختبار، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وتجاه الطلبة المتجاوزين حيث سيلغى اختبارات من يثبت تجاوزهم وسترفع مخالفاتهم للجهات الرسمية، إضافة لبعض المشكلات التقنية الطفيفة، التي تم معالجتها، دون تأثير على سير الاختبارات في الوقت المحدد لها سلفاً.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للطلاب على ما أبدوه من تعاون وجدية، وقدرة على التعامل مع منصة الاختبار، والتقنيات التكنولوجية بسهولة ويسر.

وبينت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، وأضافت الهيئة أنه ستجرى الاختبارات خلال هذا الشهر للطلبة الذين واجهتهم إشكاليات تقنية.

هيئة تقويم التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة تقويم التعليم: تم رصد بعض التجاوزات واتخذنا الإجراءات النظامية
سبق

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء الاختبار التحصيلي عن بعد في فترته الأولى بنجاح وبنسبة استيعاب كبيرة من الطلاب بلغ أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة، حيث أجريت الاختبارات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 16-17 شوال 1441هـ، وقد تمكّن الطلاب من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التحصيلي بيسر وسهولة، ومن ثم أدوا اختباراتهم وفق ما هو مخطط له، وفي الوقت المحدد، ما أثبت جدارة البنية التقنية، وجودة الرقابة الذكية، ويضاف هذا الإنجاز لمسيرة التحول الرقمي في وطننا الغالي.

وبينت الهيئة أن الاختبار التحصيلي الحضوري لعدد من الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أدائهم الاختبار عن بعد قد تم بنجاح كبير، باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم، وفق إجراءات وقائية واحترازية، وتقنية، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية في تناغم وتكامل، ساهم في وصول الطلاب لمقار الاختبارات- التي بلغ عددها 130 مقراً- بأمان كامل، خاصة في مناطق مكة المكرمة وجدة التي تشهد حظراً في التجول.

ولفتت الهيئة إلى أنها رصدت بعض التجاوزات وحالات تصوير شاشة الاختبار، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وتجاه الطلبة المتجاوزين حيث سيلغى اختبارات من يثبت تجاوزهم وسترفع مخالفاتهم للجهات الرسمية، إضافة لبعض المشكلات التقنية الطفيفة، التي تم معالجتها، دون تأثير على سير الاختبارات في الوقت المحدد لها سلفاً.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للطلاب على ما أبدوه من تعاون وجدية، وقدرة على التعامل مع منصة الاختبار، والتقنيات التكنولوجية بسهولة ويسر.

وبينت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، وأضافت الهيئة أنه ستجرى الاختبارات خلال هذا الشهر للطلبة الذين واجهتهم إشكاليات تقنية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
10:34 PM

هيئة تقويم التعليم: تم رصد بعض التجاوزات واتخذنا الإجراءات النظامية

أكثر من 203 آلاف طالب يكملون الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء الاختبار التحصيلي عن بعد في فترته الأولى بنجاح وبنسبة استيعاب كبيرة من الطلاب بلغ أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة، حيث أجريت الاختبارات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 16-17 شوال 1441هـ، وقد تمكّن الطلاب من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التحصيلي بيسر وسهولة، ومن ثم أدوا اختباراتهم وفق ما هو مخطط له، وفي الوقت المحدد، ما أثبت جدارة البنية التقنية، وجودة الرقابة الذكية، ويضاف هذا الإنجاز لمسيرة التحول الرقمي في وطننا الغالي.

وبينت الهيئة أن الاختبار التحصيلي الحضوري لعدد من الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أدائهم الاختبار عن بعد قد تم بنجاح كبير، باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم، وفق إجراءات وقائية واحترازية، وتقنية، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية في تناغم وتكامل، ساهم في وصول الطلاب لمقار الاختبارات- التي بلغ عددها 130 مقراً- بأمان كامل، خاصة في مناطق مكة المكرمة وجدة التي تشهد حظراً في التجول.

ولفتت الهيئة إلى أنها رصدت بعض التجاوزات وحالات تصوير شاشة الاختبار، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وتجاه الطلبة المتجاوزين حيث سيلغى اختبارات من يثبت تجاوزهم وسترفع مخالفاتهم للجهات الرسمية، إضافة لبعض المشكلات التقنية الطفيفة، التي تم معالجتها، دون تأثير على سير الاختبارات في الوقت المحدد لها سلفاً.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للطلاب على ما أبدوه من تعاون وجدية، وقدرة على التعامل مع منصة الاختبار، والتقنيات التكنولوجية بسهولة ويسر.

وبينت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، وأضافت الهيئة أنه ستجرى الاختبارات خلال هذا الشهر للطلبة الذين واجهتهم إشكاليات تقنية.

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