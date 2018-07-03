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بيش.. جراحة ناجحة لاستئصال كيس مبيض تجاوز وزنه 2 كجم

أجريت بالمستشفى العام وكانت تعاني آلاماً حادة أسفل البطن

تمكّن فريق جراحي بمستشفى بيش العام من إجراء عملية استئصال كيس مبيض كبير يتجاوز وزنه 2 كجم ويبلغ طوله 20 سم يحتوي على سوائل وخلايا.
وكانت المريضة قد راجعت عيادة النساء والولادة بالمستشفى، وهي تعاني آلاماً حادة أسفل البطن، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة تبين للطبيب المعالج وجود كيس كبير يقع على المبيض في الناحية اليمنى للرحم، مما يتسبب في آلام مبرحة للمريضة.

وتقرر على الفور إجراء عملية جراحية لاستئصاله، وبفضل الله تم إجراء العملية، وخرجت المريضة من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيش.. جراحة ناجحة لاستئصال كيس مبيض تجاوز وزنه 2 كجم
سبق

تمكّن فريق جراحي بمستشفى بيش العام من إجراء عملية استئصال كيس مبيض كبير يتجاوز وزنه 2 كجم ويبلغ طوله 20 سم يحتوي على سوائل وخلايا.
وكانت المريضة قد راجعت عيادة النساء والولادة بالمستشفى، وهي تعاني آلاماً حادة أسفل البطن، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة تبين للطبيب المعالج وجود كيس كبير يقع على المبيض في الناحية اليمنى للرحم، مما يتسبب في آلام مبرحة للمريضة.

وتقرر على الفور إجراء عملية جراحية لاستئصاله، وبفضل الله تم إجراء العملية، وخرجت المريضة من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
11:22 AM

بيش.. جراحة ناجحة لاستئصال كيس مبيض تجاوز وزنه 2 كجم

أجريت بالمستشفى العام وكانت تعاني آلاماً حادة أسفل البطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
2
2,172

تمكّن فريق جراحي بمستشفى بيش العام من إجراء عملية استئصال كيس مبيض كبير يتجاوز وزنه 2 كجم ويبلغ طوله 20 سم يحتوي على سوائل وخلايا.
وكانت المريضة قد راجعت عيادة النساء والولادة بالمستشفى، وهي تعاني آلاماً حادة أسفل البطن، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة تبين للطبيب المعالج وجود كيس كبير يقع على المبيض في الناحية اليمنى للرحم، مما يتسبب في آلام مبرحة للمريضة.

وتقرر على الفور إجراء عملية جراحية لاستئصاله، وبفضل الله تم إجراء العملية، وخرجت المريضة من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

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