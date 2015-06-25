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شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما

قاما بسكب مادة طلاء على مقيم.. وتمت إحالتهما للنيابة العامة

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما
سبق

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
06:27 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
07:15 PM

شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما

قاما بسكب مادة طلاء على مقيم.. وتمت إحالتهما للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
1
1,421

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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