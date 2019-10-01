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"المقبل" يتفقد سير العمل بالكلية التقنية بالأفلاج ويلتقي منسوبيها

قام مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل بزيارة تفقدية لكلية التقنية بمحافظة الأفلاج واطلع على سير العمل بها.

ووقف "المقبل" خلال زيارته التي استقبله خلالها عميد الكلية التقنية بالأفلاج المهندس علي بن مفرح القحطاني وعدد من منسوبي الكلية على مرفقات الكلية من خلال جولة تفقدية لسير العملية التدريبية في جميع الأقسام، والاطلاع على سير العمل في الأقسام التدريبية والإدارية والوُرَش والمعامل،

وفي الختام عقد "المقبل" لقاء مع منسوبي الكلية أوصى فيه بمواصلة العمل ومضاعفة الجهد في كل ما من شأنه مصلحة وإنجاح العملية التدريبية.

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"المقبل" يتفقد سير العمل بالكلية التقنية بالأفلاج ويلتقي منسوبيها
سبق

قام مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل بزيارة تفقدية لكلية التقنية بمحافظة الأفلاج واطلع على سير العمل بها.

ووقف "المقبل" خلال زيارته التي استقبله خلالها عميد الكلية التقنية بالأفلاج المهندس علي بن مفرح القحطاني وعدد من منسوبي الكلية على مرفقات الكلية من خلال جولة تفقدية لسير العملية التدريبية في جميع الأقسام، والاطلاع على سير العمل في الأقسام التدريبية والإدارية والوُرَش والمعامل،

وفي الختام عقد "المقبل" لقاء مع منسوبي الكلية أوصى فيه بمواصلة العمل ومضاعفة الجهد في كل ما من شأنه مصلحة وإنجاح العملية التدريبية.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
10:33 PM

"المقبل" يتفقد سير العمل بالكلية التقنية بالأفلاج ويلتقي منسوبيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قام مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل بزيارة تفقدية لكلية التقنية بمحافظة الأفلاج واطلع على سير العمل بها.

ووقف "المقبل" خلال زيارته التي استقبله خلالها عميد الكلية التقنية بالأفلاج المهندس علي بن مفرح القحطاني وعدد من منسوبي الكلية على مرفقات الكلية من خلال جولة تفقدية لسير العملية التدريبية في جميع الأقسام، والاطلاع على سير العمل في الأقسام التدريبية والإدارية والوُرَش والمعامل،

وفي الختام عقد "المقبل" لقاء مع منسوبي الكلية أوصى فيه بمواصلة العمل ومضاعفة الجهد في كل ما من شأنه مصلحة وإنجاح العملية التدريبية.

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