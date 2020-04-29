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في 18 دولة حول العالم.. "الشؤون الإسلامية" تبدأ تنفيذ برنامج خادم الحرمين للتفطير

عقب صدور الموافقة الملكية الكريمة بزيادة المخصص المالي للمشروع إلى 5 ملايين ريال

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مع دخول شهر رمضان المبارك 1441هـ، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للتفطير في (18) دولة حول العالم، مستهدفة تفطير مليون صائم؛ وذلك عقب صدور الموافقة الملكية الكريمة بزيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، ضِمن مشاريع الوزارة خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمختلف أعمالها وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي؛ لا سيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، كما يأتي امتدادًا للأعمال الخيّرة التي يتعاهد فيها -رعاه الله- إخوانه المسلمين في العالم ويتلمس احتياجاتهم.

وأكدت الوزارة أنه جرى اختيار الدول بعناية لتشمل معظم قارات العالم، وهي كالتالي: جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، إثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، تايلاند، البوسنة والهرسك، أستراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، إندونيسيا.

وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع والإشراف المباشر عليه؛ يتم عن طريق مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بعدد من دول العالم، من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا.

واختتمت الوزارة بيانها، بسؤال الله عز وجل أن يُجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تفطير مليون صائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 18 دولة حول العالم.. "الشؤون الإسلامية" تبدأ تنفيذ برنامج خادم الحرمين للتفطير
سبق

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مع دخول شهر رمضان المبارك 1441هـ، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للتفطير في (18) دولة حول العالم، مستهدفة تفطير مليون صائم؛ وذلك عقب صدور الموافقة الملكية الكريمة بزيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، ضِمن مشاريع الوزارة خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمختلف أعمالها وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي؛ لا سيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، كما يأتي امتدادًا للأعمال الخيّرة التي يتعاهد فيها -رعاه الله- إخوانه المسلمين في العالم ويتلمس احتياجاتهم.

وأكدت الوزارة أنه جرى اختيار الدول بعناية لتشمل معظم قارات العالم، وهي كالتالي: جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، إثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، تايلاند، البوسنة والهرسك، أستراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، إندونيسيا.

وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع والإشراف المباشر عليه؛ يتم عن طريق مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بعدد من دول العالم، من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا.

واختتمت الوزارة بيانها، بسؤال الله عز وجل أن يُجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:00 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
08:10 PM

في 18 دولة حول العالم.. "الشؤون الإسلامية" تبدأ تنفيذ برنامج خادم الحرمين للتفطير

عقب صدور الموافقة الملكية الكريمة بزيادة المخصص المالي للمشروع إلى 5 ملايين ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مع دخول شهر رمضان المبارك 1441هـ، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للتفطير في (18) دولة حول العالم، مستهدفة تفطير مليون صائم؛ وذلك عقب صدور الموافقة الملكية الكريمة بزيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، ضِمن مشاريع الوزارة خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمختلف أعمالها وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي؛ لا سيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، كما يأتي امتدادًا للأعمال الخيّرة التي يتعاهد فيها -رعاه الله- إخوانه المسلمين في العالم ويتلمس احتياجاتهم.

وأكدت الوزارة أنه جرى اختيار الدول بعناية لتشمل معظم قارات العالم، وهي كالتالي: جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، إثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، تايلاند، البوسنة والهرسك، أستراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، إندونيسيا.

وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع والإشراف المباشر عليه؛ يتم عن طريق مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بعدد من دول العالم، من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا.

واختتمت الوزارة بيانها، بسؤال الله عز وجل أن يُجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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