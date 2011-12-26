تنبيه للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة.. تستمر حتى الـ11 مساء
مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمّن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ11 مساء.
الأرصاد
حالة الطقس
تنبيه للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة.. تستمر حتى الـ11 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمّن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ11 مساء.
26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
10:23 AM
تنبيه للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة.. تستمر حتى الـ11 مساء
مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمّن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ11 مساء.